Gourma/Commerce : Le ministre Poda encourage les acteurs économiques à poursuivre leurs efforts pour la relance des activités

Fada N’Gourma, 23 oct. 2025 (AIB)-Le ministre en charge du Commerce, Serge Gnaniodem Poda, a effectué une visite de travail ce mercredi 22 octobre 2025 à Fada N’Gourma, dans la région du Goulmou. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du mois du «consommer local» et des échanges réguliers avec les acteurs économiques régionaux.

Selon le ministre en charge du Commerce, Serge Gnaniodem Poda, cette visite de travail de ce mercredi 22 octobre 2025 à Fada N’Gourma, répond à la nécessité pour son département de mener des missions de terrain afin d’échanger avec les structures déconcentrées et les opérateurs économiques sur les réalités locales.

« C’est aussi un déplacement qui s’inscrit dans le cadre du mois du consommer local, mois qui appelle toutes les régions à s’adonner davantage à la production et à la consommation des produits locaux pour renforcer les chaînes de valeur et contribuer à la création de richesse et d’emplois », a-t-il expliqué.

Le ministre a également indiqué que cette mission s’inscrit dans les préparatifs de la Semaine régionale de l’artisanat du Burkina Faso, qui se tiendra bientôt dans la région du Nakambé.

Selon Serge Gnaniodem Poda, c’est l’occasion de mobiliser les artisans du Goulmou à y participer activement afin de valoriser leurs savoir-faire et renforcer le réseautage entre acteurs économiques.

Au cours des échanges avec les autorités régionales, les structures publiques et les opérateurs économiques, plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment celles liées à la fiscalité et à l’impact de la situation sécuritaire sur les activités économiques.

Sur ces points, le ministre Poda, a salué la résilience des acteurs et les a invités à garder espoir.

« Le meilleur reste à venir au regard des résultats salvateurs enregistrés sur le terrain en matière de sécurité », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le porte-parole des entrepreneurs du Goulmou, Larba Lankoandé, a salué l’initiative du ministre et les efforts des plus hautes autorités du pays.

« Nous avons échangé sur les difficultés que vivent les hommes d’affaires de la région. Le ministre nous a proposé des solutions concrètes et nous a rassurés sur le retour progressif de la sécurité et la reprise des affaires », a-t-il dit.

En marge de cette visite, le ministre Poda, s’est rendu sur plusieurs sites de production, dont l’unité de transformation de riz de la coopérative Tinfi de l’Association des femmes persévérantes du Goulmou et l’Association Grâce du Goulmou, spécialisée dans la filature, la teinture, le tissage et la formation.

La présidente de l’Association des femmes persévérantes du Gulmu, Clarisse W. Ouédraogo/Tankoano, s’est dite honorée par cette visite ?

« Quand tu fais un travail et que tu sens que tu es suivie, cela t’encourage à aller de l’avant », a soutenu Mme Ouédraogo.

Le ministre a félicité les acteurs pour leur engagement et a réitéré l’appui du gouvernement pour le développement industriel et artisanal de toutes les régions du Burkina Faso, conformément aux instructions des plus hautes autorités visant à doter chaque région d’unités industrielles créatrices d’emplois et de richesse.

Agence d’information du Burkina

