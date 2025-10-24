BURKINA-GOURMA-CADRE-CONCERTATION-REGIONAL

Gourma/Cadre de concertation régional : Le Programme VALPAPE affiche des résultats satisfaisants

Fada N’Gourma, (AIB) – La première session ordinaire 2025 du Cadre de concertation régional (CCR) du Goulmou, s’est tenue le jeudi 23 octobre 2025 à Fada N’Gourma. Les participants ont examiné le bilan de mise en œuvre de la phase 3 du Programme de valorisation du potentiel agro-pastoral et halieutique de l’Est (VALPAPE), une phase dite de sortie, marquée par des résultats jugés satisfaisants.

Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a rappelé que cette rencontre visait principalement à dresser le bilan de la mise en œuvre de la phase 3 du Programme de valorisation du potentiel agro-pastoral et halieutique de l’Est (VALPAPE).

Elle a aussi permis de partager les leçons apprises, d’examiner les axes de désengagement du programme et de recueillir des propositions pour pérenniser les acquis.

Selon l’expert en suivi-évaluation du programme, Abdoulaye Ouédraogo, cette phase, lancée en 2023 et prévue pour s’achever le 31 janvier 2026, vise à renforcer la résilience des producteurs et productrices, y compris les personnes déplacées internes (PDI) et leurs communautés hôtes.

« Notre communication porte sur le bilan de la phase 3, qui est la phase de sortie. Elle vise à contribuer à la résilience des productrices et producteurs, y inclus les personnes déplacées internes et leurs hôtes », a-t-il indiqué.

M. Ouédraogo, a précisé que cette phase met un accent particulier sur l’accroissement de la productivité des productions agrosylvo pastorales et halieutiques, ainsi que sur l’accompagnement et la réinsertion socio-économique des PDI et de leurs hôtes.

Le budget prévisionnel de cette troisième phase est estimé à 3 milliards 53 millions de F CFA, avec un taux de réalisation physique de 92,32 % et un taux d’exécution financière de 89,13 %.

L’expert a souligné que cette communication constituait « un devoir de recevabilité envers les bénéficiaires », tout en permettant de valoriser les acquis des trois phases du programme et de partager les leçons apprises pour renforcer la durabilité des actions entreprises.

Le gouverneur a, pour sa part, salué l’engagement du programme VALPAPE pour ses efforts constants en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations du Goulmou.

Il a appelé les participants à des échanges « francs, constructifs et orientés vers l’action » pour que les conclusions de cette session contribuent à un développement « plus inclusif et résilient » de la région.

Agence d’Information du Burkina

KAC/hb/oo