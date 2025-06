BURKINA-REGION-EST-EDUCATION-EXAMEN

Gourma/Baccalauréat 2025 : 4 514 candidats à la conquête du 1er diplôme universitaire

Fada N’Gourma, 24 juin 2025 (AIB)-Au cours du lancement officiel de l’administration des épreuves orales et écrites de l’examen du Baccalauréat 2025, le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a prodigué, ce mardi 2025 au lycée Diaba Lompo de Fada N’Gourma, des conseils aux 4 514 candidats.

A l’instar des autres centres d’examen du pays, l’administration des épreuves orales et écrites a été lancée officiellement par le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, ce mardi 24 juin 2025.

Au lycée Diaba Lompo, le gouverneur de la région a exhorté les candidats de se départir de tous comportements qui pourraient compromettre leur participation à l’examen du Baccalauréat 2025.

M. Kafando a rappelé les rangs honorables qu’a occupés sa région aux examens scolaires du Certificat d’études primaires (CEP) et au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) de la session avant de leur demander de donner le meilleur d’eux afin de garder ce flambeau.

Après l’ouverture de la première enveloppe des épreuves, le gouverneur de la région de l’Est, a souhaité bonne inspiration et bonne chance aux candidats.

Le directeur régional de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique de l’Est, Gabriel Sawadogo, a laissé entendre que sa région présente 4 514 candidats dont 2 377 filles et 2 137 garçons à cet examen scolaire.

Pour cette session, les candidats sont repartis dans 8 centres d’examen avec 20 jurys dont 13 au gourma.

« Toutes les conditions sont réunies pour que les candidats subissent sereinement les épreuves », a déclaré le directeur régional.

Pour rappel, la région de l’Est occupe la 2e place nationale au CEP 2025 avec un taux de succès de 92,25% et la 1ère place au BEPC avec 53,49% de taux de réussite.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/ar