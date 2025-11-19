BURKINA-GOURMA-SECURITE-PORT-CASQUE

Gourma : 75 usagers interpellés et commis aux travaux d’intérêt général pour non-port du casque

Fada N’Gourma, 18 nov. 2025 (AIB)-Un contrôle conjoint de l’Office national de la sécurité routière (ONASER), de la police municipale et de la police nationale, mené ce mardi 18 novembre 2025 à Fada N’Gourma, a conduit à l’interpellation de 75 usagers pour non-port du casque. Les contrevenants ont été commis aux travaux d’intérêt général sur le site de l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Selon les statistiques du contrôle, mené après plusieurs séances de sensibilisation sur le port du casque, 60 motos et 4 tricycles ont été saisis en l’espace de 30 minutes.

Les usagers appréhendés ont été orientés immédiatement vers les travaux d’intérêt général, en plus de l’acquittement des amendes prévues.

Malgré les sanctions, certains contrevenants disent apprécier l’initiative.

Le peintre, Relwendé Aimé a dit être content de travailler sur le site de Faso Mêbo.

«C’est vrai que c’est suite à une infraction, mais je me réjouis tout de même parce que je contribuerai ainsi à la construction de mon pays», a-t-il confié.

Même son de cloche pour Abdou Alidou, interpellé pour les mêmes raisons, il a expliqué qu’il circulait sans casque lorsque qu’il fut interpellé.

«Circuler sans porter le casque est dangereux. Je conseille aux autres usagers de porter leurs casques avant de prendre la route », a ajouté l’interpellé.

Pour le directeur de la police municipale de Fada N’Gourma, Yacouba Nakaré, les opérations de contrôle interviennent après une longue phase de sensibilisation.

Il a précisé que les travaux d’intérêt général imposés s’étendent pour l’instant sur une journée.

«Toutefois, avec le passage à une phase plus répressive, la durée pourrait aller jusqu’à une semaine en cas de récidive», a indiqué Yacouba Nakaré.

Les Forces de sécurité entendent poursuivre ces opérations afin de réduire les accidents liés au non-respect du port du casque dans la cité de Yendabli.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO