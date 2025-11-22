BURKINA-GOURMA-INFORMATIQUE-FORMATION-SAPEURS-POMPIERS

Gourma : 5 sapeurs-pompiers outillés en informatique et en anglais appliqué

Fada N’Gourma, 22 nov. 2025 (AIB)- 5 éléments de la 14e Compagnie d’incendie et de secours (CIS 14) de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), ont achevé, le vendredi 21 novembre 2025 à Fada N’Gourma, une formation de 3 semaines en informatique et en anglais appliqué, organisée par Roukiatou Service.

Selon le responsable de Roukiatou Service, Harouna Maurice Dahani, la session a porté sur plusieurs modules, notamment Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Publisher.

Pour lui, la formation a permis aux participants d’acquérir des compétences pratiques en rédaction de documents, en analyse de données, en création de présentations professionnelles et en conception de supports de communication.

M. Dahani, a ajouté qu’une initiation en anglais appliqué au domaine de la sécurité et des interventions d’urgence a également été dispensée, afin de renforcer la capacité des sapeurs-pompiers à communiquer efficacement en situation opérationnelle.

Présent à la cérémonie de remise des attestations, le Commandant d’unité de la CIS 14, le capitaine Omar Belemviré, a félicité les participants pour leur engagement, leur discipline et leur volonté de progresser.

Il a indiqué que cette formation contribuera à améliorer significativement leurs connaissances de l’outil informatique, essentiel dans l’exercice de leurs missions.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO