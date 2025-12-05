BURKINA-GOURMA-COMMEMORATION-POLICE-MUNICIPALE

Gourma/30 ans de la police municipale : Un cross civilo-militaire pour raffermir les liens entre FDS et populations

Fada N’Gourma, 04 dec. 2025 (AIB)-Un cross civilo-militaire a mobilisé, ce jeudi 04 décembre 2025, plus de 500 éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) et la population, afin de raffermir leurs liens, à l’occasion de la commémoration du 30e anniversaire de la police municipale de Fada N’Gourma. Le top de départ a été donné par le secrétaire général de la province du Gourma, Yaya Koné.

Selon le secrétaire général de la province du Gourma, Yaya Koné, cette activité sportive vise à « raffermir les liens entre les FDS, et entre les civils et les FDS ».

Il a souligné que dans un contexte marqué par la persistance de l’hydre terroriste, la cohésion sociale apparaît plus que jamais nécessaire pour faire face au défi sécuritaire.

«C’est à ce prix que nous pourrons vaincre ce mal commun», a affirmé le secrétaire général, saluant la mobilisation conjointe des forces et des populations autour de cette initiative.

Le cross civilo-militaire s’inscrit dans les activités commémoratives des 30 ans de la police municipale, marqués par des actions de rapprochement entre les FDS et les communautés locales.

Agence d’information du Burkina

