Gourma : 143 ménages vulnérables reçoivent des vivres et des équipements d’assistance

Fada N’Gourma, 19 nov. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Yamba, Issa Napon, représentant le Haut-commissaire du Gourma, a présidé, ce mercredi 19 novembre 2025, la troisième et dernière cérémonie de distribution de vivres au profit de 143 ménages vulnérables.

Cette opération de remise de vivres, ce mercredi 19 novembre 2025 à Fada N’Gourma, s’inscrit dans la mise en œuvre du programme humanitaire conduit par l’Office de développement des églises évangéliques (ODE) avec l’appui de ses partenaires.

Selon le Président de la délégation spéciale (PDS) de Yamba, Issa Napon, cette initiative marque l’ultime phase d’un cycle de trois distributions ayant permis d’assister au total 143 ménages vulnérables de la commune.

Chaque ménage a reçu un kit alimentaire composé de 1 kg de sel, 2 kg de sucre, 2 kg de farine enrichie, 25 kg de riz, 25 kg de maïs, 25 kg de niébé et 3 litres d’huile.

Ce paquet nutritif vise à soutenir les foyers confrontés à la précarité, dans un contexte marqué par l’arrivée continue de personnes déplacées internes dans la région.

Issa Napon, a salué l’engagement constant de l’ODE et de Kerk in Actie, partenaires techniques et financiers du projet, dont l’action contribue à atténuer les difficultés des populations vulnérables.

Il a rappelé que l’appui alimentaire régulier constitue un soulagement pour les familles, leur permettant de préserver leurs faibles ressources pour d’autres besoins prioritaires .

En marge de la distribution, 15 vélos tricycles ont été remis à des personnes vivant avec un handicap afin d’améliorer leur mobilité et de favoriser leur inclusion socio-économique.

La bénéficiaire, Bila Waongo, s’est dite satisfaite en affirmant que ce tricycle va améliorer sa mobilité et faciliter son intégration dans la communauté.

M. Napon, a rappelé que ces équipements représentent bien plus qu’un simple moyen de déplacement mais un outil d’autonomisation et de dignité pour les bénéficiaires .

Financé à hauteur de 100 millions de F CFA, le projet humanitaire de l’ODE comprend également la réalisation de latrines, la réhabilitation de forages, la distribution de kits d’hygiène et des actions de renforcement de capacités au profit des structures communautaires.

«A ce jour, plus de 90 % du budget ont été exécutés, et un bilan global des activités sera présenté le 27 novembre prochain», selon le coordonnateur du programme de l’ODE, Pierre Kaboré.

Le PDS de la commune de Yamba, a réaffirmé l’engagement des autorités du Gourma à accompagner les initiatives visant à renforcer la résilience des ménages et la cohésion sociale.

Il a également formulé le vœu que les efforts humanitaires actuels laissent place, dans un futur proche, à des actions de développement durable et de relèvement communautaire .

