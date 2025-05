Burkina/Zondoma-Occupation-Anarchiques

Gourcy : Les occupants illégaux et anarchiques de la voie publique invités à libérer les lieux.

Gourcy, 21 mai 2025 (AIB) – Dans un communiqué en date du 20 mai 2025, le président de la délégation spéciale de la commune de Gourcy, Bosso Toé Kaba Téré, a invité les occupants illégaux et anarchiques des voies publiques à libérer les lieux sans délai.

Selon les termes du communiqué, cette mesure vise à réduire les accidents de la circulation et à éviter la dégradation des infrastructures routières dont la réalisation et l’entretien coûtent beaucoup au budget de l’Etat.

Les occupants des abords de la route nationale numéro 2 qui traverse la ville de Gourcy sont particulièrement concernés. Selon la réglementation, les emprises des voies publiques doivent être libérer sur une distance d’au moins deux mètres de part et d’autre.

Agence d’information du Burkina

