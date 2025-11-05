BURKINA-GOULMOU-ENVIRONNEMENT-FOIRE

Goulmou : Une foire régionale pour promouvoir la valorisation durable des produits forestiers non ligneux

Fada N’Gourma, 05 nov. 2025 (AIB)- Le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara, a lancé, ce mardi 04 novembre 2025, la foire régionale consacrée aux Produits forestiers non ligneux (PFNL) de la direction régionale des Eaux et forêts du Goulmou. La cérémonie a connu la présence de producteurs, transformateurs, acteurs forestiers et invités venus de divers horizons.

La direction régionale des Eaux et forêts du Goulmou, a organisé, le mardi 04 novembre 2025, une foire sur les Produits forestiers non ligneux (PFNL), un secteur considéré comme stratégique pour la sécurité alimentaire, la nutrition et le développement économique des communautés locales.

Le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara, a rappelé que les PFNL, bien que souvent méconnus, constituent des sources essentielles de revenus, d’alimentation et de médicaments pour de nombreuses populations rurales.

Il a cité notamment le karité et le néré, produits phares du Goulmou, tout en soulignant l’importance d’autres ressources comme les plantes médicinales, champignons et huiles essentielles.

Selon M. Ouattara, la valorisation de ces produits demeure un enjeu majeur, et nécessite des pratiques de récolte responsables ainsi que des efforts de domestication d’espèces sauvages, afin d’éviter la surexploitation.

Il a invité les participants à faire de cette foire « une occasion d’échanges et de découvertes » autour du thème national :

« Contribution des Produits Forestiers Non Ligneux à la sécurité sanitaire et nutritionnelle des populations », a noté Siaka Ouattara.

Auparavant, le directeur provincial des Eaux et forêts de la Komondjari, représentant le directeur régional, le Commandant des Eaux et forêts Achille Attiou, a souhaité la bienvenue aux exposants et aux visiteurs.

Il a rappelé que les PFNL proviennent de la feuille, fleur, fruit, écorce, racine, sève, gomme, résine ou encore du miel et même d’insectes, et constituent un patrimoine naturel et culturel à préserver.

Pour le Commandant des Eaux et forêts, la foire vise à créer un marché au profit des producteurs, soutenir les innovations, promouvoir les bonnes pratiques et sensibiliser sur l’importance économique et écologique de ces ressources naturelles.

Les organisateurs ont invité les visiteurs à découvrir, échanger, déguster et surtout à soutenir les productrices, productrices et artisans locaux, tout en réaffirmant l’importance d’une exploitation durable des forêts.

La cérémonie s’est achevée sur une note de satisfaction et d’espoir, avec le vœu que cette édition contribue à renforcer la résilience économique des communautés et la préservation du couvert forestier de la région.

Agence d’information du Burkina

