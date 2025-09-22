Goulmou/SRC : 3 archers sélectionnés pour représenter la région à la SNC 2026

Fada N’Gourma, 19 septembre 2025 (AIB) – 3 archers ont été retenus pour défendre la région du Goulmou à la Semaine nationale de la culture (SNC) 2026, à l’issue de la compétition régionale de tir à l’arc.

Le président du jury, de la compétition de tir à l’arc, Auguste Zinzéré a indiqué que sur 16 inscrits, 14 ont effectivement participé. « À l’issue des deux volets de trois tirs, trois archers ont été retenus pour défendre la région de Goulmou lors de la SNC 2026 à Bobo-Dioulasso », a-t-il précisé.

Organisée dans le cadre de la Semaine régionale de la culture (SRC), tenue du 18 au 20 septembre à Fada N’Gourma, la compétition a été lancée par le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando.Il a procédé au tir inaugural.

Les concurrents étaient répartis en deux catégories à savoir les adultes, avec une distance de 30 mètres pour les hommes et 20 mètres pour les femmes, et les jeunes, qui ont concouru à 15 mètres.

Originaire de Bogandé, le compétiteur Louobou Djingri a salué l’organisation. « C’est un plaisir et une expérience enrichissante qui participent au développement de notre pays. Cette année, je n’ai pas pu réussir, mais je souhaite santé et longévité aux organisateurs qui valorisent notre culture », a-t-il confié.

Agence d’Information du Burkina

