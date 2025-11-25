BURKINA-GOULMOU-CAMPAGNE-NATIONALE

Goulmou : Les corps constitués outillés sur la campagne nationale Démè Sira, la voie de la solidarité

Fada N’Gourma, 24 nov. 2025 (AIB)- Les corps constitués de la région du Goulmou, ont pris part, ce lundi 24 novembre 2025 à Fada N’Gourma, à une rencontre préparatoire consacrée à l’explication de la campagne nationale Démè Sira ou « voie de la solidarité ». La séance a été présidée par le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara.

Selon le directeur régional de l’Action humanitaire et sociale du Goulmou, Lassané Ouédraogo, qui a assuré la communication assisté de son équipe technique, la campagne Démè Sira, lancée le 14 novembre 2025 à l’échelle nationale, vise à revaloriser des valeurs culturelles et coutumières afin de promouvoir l’esprit de solidarité au sein des populations du Burkina Faso.

« Cette initiative traduit la volonté des plus hautes autorités du pays », a-t-il rappelé.

M. Ouédraogo a précisé que la région du Goulmou accueillera les activités de la campagne du 8 au 10 décembre 2025.

A Fada N’Gourma, plusieurs actions sont programmées entre autres, une animation itinérante de sensibilisation dans la ville, une séance de don de sang, un théâtre-forum sur la solidarité, une collecte de fonds et un don de vivres et de matériels à une organisation de personnes vivant avec un handicap du Gourma.

La campagne prévoit également une visite suivie d’une remise de matériel à un centre d’accueil pour enfants en détresse et un repas communautaire destiné à renforcer la cohésion sociale.

Le directeur régional de l’Action humanitaire et sociale du Goulmou, a invité l’ensemble de la population à participer massivement aux concours et activités initiés par son ministère dans le cadre de Démè Sira.

Pour sa part, le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara, a exhorté les différentes couches sociales du Goulmou à s’approprier pleinement cette campagne nationale et à œuvrer pour sa réussite.

Agence d’information du Burkina

