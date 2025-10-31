Goulmou : Les corps constitués observent une minute de silence en hommage aux victimes de l’insurrection populaire

Fada N’Gourma, 31 oct. 2025 (AIB)-Les corps constitués de la région du Goulmou ont observé, ce vendredi 31 octobre 2025 à Fada N’Gourma, une minute de silence en mémoire des citoyens tombés lors de l’insurrection populaire d’octobre 2014, qui a mis fin à 27 ans de règne de l’ancien président Blaise Compaoré.

La cérémonie de recueillement a été présidée par le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara, en présence des représentants des forces de défense et de sécurité et des autorités administratives.

Selon M. Ouattara, cette minute de silence vise à honorer la mémoire de toutes les victimes qui ont donné leur vie pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Burkina Faso.

« Il est de notre devoir de ne jamais oublier ces femmes et ces hommes qui se sont levés pour la liberté, la justice et la dignité de notre peuple », a-t-il déclaré.

Les participants ont ensuite appelé au renforcement de la cohésion sociale, au pardon et à la préservation de la paix, des valeurs indispensables à la consolidation de l’État de droit et au développement national.

Instituée dans plusieurs localités du pays, la commémoration du 31 octobre demeure un symbole de résistance citoyenne et de quête permanente d’une gouvernance vertueuse au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina