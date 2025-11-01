BURKINA-GOURMA-RECUEILLEMENT

Goulmou/Insurrection populaire : Les corps constitués observent une minute de silence en hommage aux victimes

Fada N’Gourma, 01 nov. 2025 (AIB)– Les corps constitués de la région du Goulmou, ont observé, ce vendredi 31 octobre 2025 à Fada N’Gourma, une minute de silence en mémoire aux citoyens tombés lors de l’insurrection populaire d’octobre 2014, qui a mis fin aux 27 ans de règne de l’ancien président Blaise Compaoré. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara.

En présence des représentants des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives, les corps constitués ont observé une minute de silence, le vendredi 31 octobre 2025, en hommage aux victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

Selon le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara, cette minute de silence, vise à honorer la mémoire de toutes les victimes qui ont donné de leur vie pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Burkina Faso.

« Il est de notre devoir de ne jamais oublier ces femmes et ces hommes qui se sont levés pour la liberté, la justice et la dignité de notre peuple », a déclaré M. Ouattara.

Les participants ont ensuite appelé au renforcement de la cohésion sociale, au pardon et à la préservation de la paix, indispensables à la consolidation de l’État de droit et au développement de la nation.

Instituée dans plusieurs localités du pays, la commémoration du 31 octobre demeure un symbole de résistance citoyenne et de quête permanente de gouvernance vertueuse au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

