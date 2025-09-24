BURKINA-GOULMOU-AGRICULTURE-VISITE-MINISTRE

Goulmou/Agriculture : Le ministre Ismaël Sombié encourage les producteurs à renforcer l’autosuffisance alimentaire

Fada N’Gourma, 24 sept. 2025 (AIB) – Dans le cadre du suivi de la campagne agro-pastorale humide 2025-2026, le ministre d’Etat, ministre en charge de l’Agriculture, le Commandant Ismaël Sombié, a effectué une visite, ce mardi 23 septembre 2025 dans la région du Goulmou. Il a encouragé les producteurs à renforcer l’autosuffisance alimentaire.

A Fada N’Gourma, ministre en charge de l’Agriculture, le Commandant Ismaël Sombié, a visité une ferme avicole d’une capacité de 3000 poules.

Actuellement, elle abrite 1000 poules pondeuses en production et 650 poussins d’un mois.

Selon le directeur régional en charge de l’Agriculture du Goulmou, Bassirou Mandé, cette exploitation bénéficie d’appuis-conseils techniques, de suivis sanitaires et d’accompagnements en aliments-volailles.

Le ministre s’est ensuite rendu à Tibga, s’est rendu au bas-fond aménagé de 40 hectares dont 35 exploités pour la riziculture.

Ce site regroupe 284 producteurs, dont plus de 82 % de femmes, avec une production attendue de 125 tonnes de riz en fin de campagne.

M. Mandé, a indiqué que les producteurs ont bénéficié d’intrants, de semences et de suivis techniques durant la saison.

Satisfait des résultats obtenus, le Commandant Ismaël Sombié, a salué le travail abattu par les producteurs et les techniciens.

Il a invité les services techniques à intensifier la dynamisation de la filière avicole dans la région.

« Je ne veux plus que le Goulmou soit inondé d’œufs ou de poulets venus d’ailleurs », a-t-il affirmé, appelant à plus de professionnalisme et à l’autonomisation des producteurs.

Le ministre d’Etat a également exhorté les acteurs du monde rural à créer des emplois pour les jeunes, afin de les mettre à l’abri du terrorisme et à redoubler d’efforts pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, conformément à la vision du Capitaine Ibrahim Traoré.

Au nom des producteurs de Tibga, Mariam Sana, a exprimé sa gratitude au gouvernement, aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) qui leur permettent de rester sur leurs terres et de produire.

Elle a demandé au ministre de transmettre leurs bénédictions et leurs remerciements au Président Ibrahim Traoré.

