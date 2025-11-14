Burkina-Sourou-Nayala-Gossina-Religion-Wudizon-Fête-Nouveau-Mil

Gossina: les fidèles catholiques rendent grâce à Dieu pour l’abondance des récoltes lors du Wudizon

Gossina, 9 nov. 2025 (AIB)-Les catholiques de Gossina ont célébré ce dimanche 9 novembre 2025, la messe du Wudizon en exprimant leur gratitude à Dieu pour les récoltes et les grâces obtenues durant l’année.

Présidée par le Curé abbé Benoît Tao, la célébration a rassemblé de nombreux fidèles venus remercier le Seigneur pour l’abondance des récoltes.

Épis de mil, de maïs et arachides en main, les chrétiens ont exprimé leur gratitude à travers des chants, des prières et des lectures bibliques axées sur la joie et la reconnaissance.

Dans son homélie, l’abbé Benoît Tao a invité les fidèles à vivre la joie véritable qui naît de la prière et de la gratitude. « Le Wudizon est un temps de remerciement, un moment pour dire merci à Dieu, non seulement pour les récoltes, mais aussi pour la vie, la paix et la fraternité », a-t-il souligné.

S’appuyant sur la parabole du pharisien et du publicain, le Curé a rappelé que la prière sincère vient du cœur humble. « Celui qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé », a-t-il insisté, avant d’appeler les fidèles à la réconciliation et à la solidarité. Selon lui, la fête du Wudizon doit être vécue comme un nouveau départ spirituel : « Que chacun remette à zéro le compteur des rancunes, des conflits et des divisions. Le Wudizon, c’est aussi une renaissance intérieure », a exhorté l’abbé Tao.

La fête religieuse s’est poursuivie dans la soirée par la lutte traditionnelle, moment fort attendu de la communauté. À partir de 16 heures, de jeunes lutteurs venus des quatre coins de la localité se sont affrontés dans l’arène de Gossina sous les acclamations d’un public enthousiaste. Le lutteur Améd Ki de Gossina s’est particulièrement distingué en terrassant plusieurs adversaires, remportant ainsi la palme de la soirée.

Les festivités ont pris fin vers 17h30 dans une ambiance conviviale et sécurisée grâce à la vigilance des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui ont assuré la protection de la commune tout au long de la célébration.

Agence d’information du Burkina

GH/kta/yos