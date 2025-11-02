Burkina-Faso-Sourou-Nayala-Gossina-Cooperative-Champ-Recolte-Maïs

Gossina : la société coopérative Lawassiko récolte les fruits de son engagement pour l’autosuffisance alimentaire

Gossina, le 25 octobre 2025 – (AIB) – Ce samedi 25 octobre 2025, dès 7h30, les membres de la Société coopérative simplifiée de production de maïs Lawassiko de Gossina ont procédé à la récolte de leur champ de maïs d’environ cinq hectares. L’activité marque une étape importante dans la mise en œuvre de leur ambition de contribuer à l’autosuffisance alimentaire dans la commune.

Dans une ambiance de solidarité et de travail collectif, les membres de la coopérative se sont mobilisés pour moissonner les épis mûrs, symboles d’efforts conjoints et de persévérance.

Prenant la parole, le président de la société coopérative a salué l’engagement de ses membres avant de les remercier pour leur dévouement et leur esprit d’équipe. Il a rappelé que la coopérative Lawassiko s’est donnée pour mission de contribuer à l’autosuffisance alimentaire, de promouvoir la production locale et de faciliter l’accès à une alimentation suffisante et saine, notamment pour les personnes vulnérables.

Le doyen du groupe, pour sa part, a exprimé sa fierté devant le travail accompli. Il a félicité les membres pour leur bravoure et a encouragé les jeunes de Gossina à suivre cet exemple de solidarité et de responsabilité communautaire.

La récolte de ce champ collectif illustre la vitalité du mouvement coopératif dans la province du Nayala et la volonté des producteurs de Gossina de participer activement au développement agricole local.

Agence d’Information du Burkina

Go Henri/KTA