BURKINA-GNAGNA-SÉCURITÉ-ALIMENTAIRE-SESSION-COMITÉ

Gnagna : Une synergie d’actions prônée pour une sécurité alimentaire durable

Bogandé, 1er août 2025 (AIB)-La première session 2025 du Comité technique provincial de la sécurité alimentaire (CT/PSA) de la Gnagna s’est tenue ce vendredi 1er août dans la salle de réunion de la Direction provinciale de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques (DPARAH), sous le thème : *« Synergie d’actions et innovations : gage d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans la région de l’Est ».

Les acteurs étatiques et les partenaires intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la province de la Gnagna ont évalué la mise en œuvre des recommandations de la session précédente. Ils ont également analysé la situation de la campagne agro-pastorale en cours ainsi que celle de la sécurité alimentaire dans la province.

Il a été constaté que les trois recommandations issues de la dernière session, à savoir : l’élaboration d’un guide d’intervention des partenaires humanitaires au niveau provincial, la mise en place d’un cluster santé, et l’organisation d’émissions radiophoniques sur la protection de l’environnement, rencontrent de réelles difficultés dans leur mise en œuvre.

Le contexte sécuritaire difficile et le manque criant de ressources financières constituent les principales contraintes. Pour y remédier, les membres du comité se sont engagés à renforcer la concertation en son sein et à rechercher des partenaires pour faciliter la mise en œuvre des différentes recommandations qui restent d’actualité.

Sur le volet de la sécurité alimentaire, le Directeur provincial de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques (DPARAH), Ibrahima Sangaré, a rappelé les quatre piliers de la sécurité alimentaire, à savoir : la disponibilité, l’accessibilité, la stabilité et l’utilisation des produits. « Ces piliers sont fortement impactés par l’insécurité dans la province », a-t-il précisé, avant d’appeler à une meilleure coordination entre les acteurs.

Selon le rapport présenté, la campagne agricole humide 2025-2026 a connu une installation tardive sur le territoire provincial de la Gnagna, avec des déficits pluviométriques enregistrés sur l’ensemble des postes par rapport à la saison précédente. Malgré cela, des activités culturales importantes ont été menées, notamment les semis de céréales, de tubercules et de cultures de rente.

Des appuis ont été apportés par l’État et plusieurs projets, avec notamment la distribution de 124,8 tonnes de semences, 429 tonnes d’engrais et plusieurs tonnes d’aliments pour bétail. Toutefois, des difficultés persistent, notamment le déficit d’agents d’encadrement sur le terrain, l’inaccessibilité de certaines zones en raison de l’insécurité, et le coût élevé du transport.

Sur le plan alimentaire, une flambée des prix des produits de base (mil, sorgho, maïs, niébé) a été observée, aggravant la précarité des ménages. Les données sur les abattages contrôlés révèlent une forte baisse par rapport à l’année précédente, traduisant les difficultés d’accès au marché pour les éleveurs des zones à défi sécuritaire.

Au terme des échanges, les trois recommandations majeures de l’année 2024 ont été reconduites, avec pour consigne de mettre en œuvre toutes les activités y relatives qui ne nécessitent pas de moyens financiers importants.

Il a également été recommandé de tenir régulièrement des rencontres de suivi afin d’assurer la mise en œuvre effective des recommandations.

Agence d’Information du Burkina