‎BURKINA – SIRBA – GNAGNA – PATRIOTISME – MEETING

‎Gnagna : “L’Homme de IB” appelle à l’union sacrée contre le terrorisme

‎ Bogandé, 15 nov. 2025 (AIB) – En visite de courtoisie dans la province de la Gnagna, Maxime Zougmoré, surnommé « l’Homme de IB », a encouragé les habitants à renforcer leur solidarité pour faire face aux terroristes.

Le pays mène simultanément une lutte « contre l’impérialisme et contre le terrorisme »dont seule l’union sacrée des filles et fils du Burkina Faso permettra de vaincre les groupes terroristes, a indiqué l’homme de IB.

Il a insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre populations et Forces combattantes . « Un terroriste, même si c’est ton père, ton frère, il faut le dénoncer. Nous devons en finir avec eux. » a-t-il martelé.

M. Zougmoré s’exprimait samedi 15 novembre 2025 à Bogandé lors d’d’un meeting organisé pour l’accueillir.

‎L’homme de IB a aussi regretté certaines incompréhensions locales, invitant la province à s’inspirer des zones où la cohésion sociale a permis des avancées sécuritaires importantes.

‎En marge du meeting, “L’Homme de IB” a confié à la presse être venu démontrer que « la Gnagna n’est pas invivable », contrairement aux rumeurs, et que cela est rendu possible « grâce au travail des Forces combattantes ». Il a remercié « le Bon Dieu, le camarade Président Ibrahim Traoré et l’armée » pour les efforts fournis.

‎Il a réaffirmé la responsabilité citoyenne de chaque Burkinabè avant de déclarer « On ne trahit pas sa nation. Celui qui ose le faire périra. Soyons de vrais Burkinabè. Dénonçons les terroristes et leurs complices. ». Selon lui, la restauration totale de la sécurité reste la condition première du développement de la province.

‎Parmi les personnalités présentes figuraient le Haut-commissaire de la Gnagna, Jean-Baptiste Béogo, les corps constitués, ainsi que Sa Majesté Yempaabou, chef du canton de Bogandé. L’événement, placé sous le signe de la reconnaissance au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a également permis d’exprimer les principales préoccupations de la province.

‎Le président communal de la veille citoyenne, Tinguier Lankoandé, a salué « l’accompagnement sans faille » de Sa Majesté Yempaabou, chef du canton de Bogandé et les autorités administratives dans leurs initiatives citoyennes, avant de souhaiter la bienvenue à leur invité.

‎De son côté, le point focal de la coordination, Guitanga Timothée, a remercié “L’Homme de IB” pour avoir « bravé l’insécurité et l’état dégradé de la route », y voyant un geste fort envers les populations et la vision du chef de l’État. Il lui a transmis plusieurs doléances, parmi lesquelles , le bitumage de la RN18, la construction d’hôpitaux et de centres de santé, l’opérationnalisation du CMA de Manni, l’implantation d’un Batillon d’Intervention Rapide à Liptougou, la création de détachements militaires à Thion et Coalla, la réalisation de barrages et d’aménagements agricoles, le recrutement de nouveaux VDP ainsi que la construction de caniveaux pour la protection des voies.

‎Agence d’information du Burkina

AYT/yos