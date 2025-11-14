Burkina – Sirba – Gnagna – Solidarité – Citoyenneté – Salubrité

Gnagna : « Les Koglweogo » investissent le palais de justice pour une journée de salubrité citoyenne

Bogandé, 12 nov. 2025 (AIB)-Les membres du groupe d’autodéfense « Koglweogo » de Bogandé ont mené, dans la matinée de ce mercredi 12 novembre 2025, une vaste opération de salubrité dans la cour du palais de justice de la ville. L’initiative, placée sous le signe du civisme et de la solidarité, a été saluée par les autorités judiciaires.

C’est dès les premières lueurs de jour du mercredi 12 novembre 2025 que les Koglweogo ont pris d’assaut la cour du Tribunal de Grande Instance ( TGI) de Bogandé. Loin de leurs missions habituelles de veille sécuritaire, ces citoyens engagés ont troqué leurs bâtons et fusils de chasse contre des râteaux, de coupe-coupes et d’autres outils de nettoyage pour redonner éclat et propreté à l’enceinte du palais.

Pendant plusieurs heures, ils ont désherbé, balayé et ramassé les ordures sous le regard admiratif du personnel du tribunal. « Nous sommes des acteurs de la sécurité, mais aussi des citoyens soucieux du bien-être collectif. La propreté du cadre judiciaire fait partie du respect que nous devons à la justice », a confié Kokoro Lankoandé, un responsable du groupe.

‎Le Chef de greffe du TGI de Bogandé, Maître Maurice Diapa, visiblement touché par cette démarche, a exprimé sa reconnaissance envers ces « travailleurs d’un jour ».

« Ce geste traduit un grand sens du civisme et du patriotisme. Le palais de justice est un lieu symbolique et cette action des « Koglweogo » mérite d’être saluée et encouragée », a-t-il déclaré.

‎Cette activité, selon les initiateurs, s’inscrit dans une série d’actions citoyennes que le groupe entend mener dans les prochains mois pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir les valeurs de solidarité communautaire.

‎ Agence d’information du Burkina