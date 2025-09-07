BURKINA-GNAGNA-CIVISME-IMMERSION

Gnagna : Les jeunes immergés nettoient la zone administrative pour promouvoir le civisme

Bogandé, 7 sept. 2025 (AIB) – Les jeunes immergés de Bogandé ont mené, le samedi 6 septembre 2025, une vaste opération de salubrité dans la zone administrative, témoignant ainsi de leur engagement patriotique et éco-citoyen, a constaté l’AIB.

Munis de balais, houes, machettes et râteaux, ils ont consacré la matinée du samedi 6 septembre 2025, à l’assainissement de l’espace publics.

L’initiative visait à redonner un nouveau visage à ce site stratégique et à inspirer l’ensemble de la communauté à plus de civisme.

À l’occasion, quelques plants ont également été mis en terre pour renforcer le cadre de vie.

Les autorités administratives, présentes sur les lieux, ont encouragé et félicité les jeunes, saluant un geste citoyen exemplaire.

Selon des observateurs, cette action traduit la volonté de la jeunesse de contribuer activement au développement local et de renforcer la cohésion sociale.

Agence d’Information du Burkina