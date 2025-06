Burkina-Gnagna-Sport-Scolaire-Manni

Gnagna: L’école de Gabondi s’illustre à la clôture de l’OSCEP 2025

Manni, 26 mai 2025 (AIB) – La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Manni dans la province de la Gnagna a procédé lundi 26 mai 2025, à la clôture des activités de l’Organisation du sport et de la culture à l’école primaire (OSCEP), marquant la fin de deux mois de compétitions sportives et culturelles intenses. L’école de Gabondi s’est particulièrement distinguée en remportant les trophées en handball féminin et en football garçons.

Placée sous le thème « Sport et culture à l’école primaire, facteurs de rapprochement entre les peuples pour une paix durable », l’édition 2025 de l’OSCEP à Manni a connu une forte mobilisation des communautés éducatives, des autorités administratives, coutumières, religieuses et des populations locales.

Plusieurs activités sportives et culturelles ont été organisées.

Il s’agit notamment des danses traditionnelle et moderne, le théâtre, le récital, le playback, le défilé de mode, le dessin, la course de vitesse, le saut en longueur, le handball féminin et le football garçons.

Le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de Manni, Emmanuel Tindano a salué l’engagement des acteurs éducatifs et encouragé les élèves à profiter pleinement des bienfaits du sport et de la culture. Il les a également exhortés à cultiver l’esprit de fair-play.

Cette édition a été un cadre d’expression des talents et de renforcement de la cohésion sociale.

Sur le plan sportif, l’école de Gabondi a brillamment remporté la finale de handball féminin face à l’école de Gori, avant de s’imposer en football garçons face à l’école privée Saint Michel, à l’issue des tirs au but.

L’école de Gabondi s’adjuge ainsi, pour la troisième fois consécutive, le titre de championne dans ces deux disciplines majeures.

De nombreux prix en nature et en espèces ont été décernés aux participants les plus méritants.

Le Chef de la CEB de Manni, Marcelin Damoalga, a exprimé sa profonde gratitude aux partenaires, donateurs et autorités locales pour leur accompagnement constant aux activités de l’OSCEP.

Agence d’Information du Burkina