‎Gnagna : Le top de départ réussi pour l’Immersion patriotique de 355 nouveaux bacheliers

‎Bogandé, 13 août 2025 (AIB)- La province de la Gnagna a lancé ce mercredi, à Bogandé, dans un élan d’unité et de ferveur nationale, la toute première édition de l’Immersion patriotique, réunissant 355 nouveaux bacheliers. Les autorités administratives, militaires et paramilitaires ont honoré de leur présence cette cérémonie.

‎Dès 7h30, les participants ont assisté à la montée solennelle des couleurs, suivie de l’écoute du message du Président du Faso, appelant à un engagement sincère pour bâtir une indépendance véritable et assurer un avenir radieux aux générations futures.

‎Le Commandant adjoint du BIR 19, le Capitaine « SULTAN », a exhorté les jeunes à méditer ces paroles et à s’investir pleinement durant ce mois de formation et de cohésion.

‎Le Secrétaire général de la province et le Directeur provincial de l’Enseignement secondaire ont également encouragé les immersés à tirer le meilleur de cette expérience unique.

‎À l’unisson, les bacheliers ont lancé un vibrant « Oui Chef ! », exprimant leur fierté et leur détermination à participer à cette initiative patriotique.

‎ Agence d’Information du Burkina