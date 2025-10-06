Gnagna : Le Haut-commissaire Jean Baptiste Béogo préside une montée solennelle des couleurs au Lycée provincial de Bogandé

Bogandé, 6 oct. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Gnagna, Jean Baptiste Béogo, a présidé, ce lundi 6 octobre 2025, une montée solennelle des couleurs au Lycée provincial de Bogandé. L’activité, instituée par le gouvernement et organisée chaque premier lundi du mois, a mobilisé du monde.

Empreinte de solennité et de patriotisme, la cérémonie a réuni les autorités administratives, éducatives, militaires, paramilitaires ainsi que les membres des comités de veille citoyenne. Tous ont répondu à l’appel du drapeau, symbole de l’unité nationale et du vivre-ensemble.

Dans son intervention, le Haut-commissaire Jean Baptiste Béogo est revenu sur le discours du Président du Faso, rappelant la portée éducative et citoyenne de la répétition des valeurs de patriotisme.

Selon lui, « la montée des couleurs est un acte fort qui vise à inculquer aux jeunes le respect des symboles de la République, la discipline et l’amour de la patrie ».

S’adressant aux élèves, le premier responsable de la province les a exhortés à la régularité scolaire, à suivre les cours avec assiduité et à respecter leurs enseignants, gages de réussite académique et de formation citoyenne.

Il a également invité les admis de la première promotion à faire preuve de discipline, de rigueur et de dévouement dans leurs universités et partout où ils se trouveront.

Le Haut-commissaire a félicité les acteurs du monde éducatif pour les bons résultats obtenus au cours de l’année écoulée, tout en les encourageant à redoubler d’efforts afin d’obtenir des performances encore meilleures durant l’année scolaire 2025-2026.

Avant de clore son propos, M. Béogo a souhaité une bonne rentrée scolaire à l’ensemble des élèves, enseignants et encadreurs, saluant la forte mobilisation autour de cette activité citoyenne.

En marge de la cérémonie, il a été annoncé la tenue d’une journée de salubrité, le 11 octobre 2025, dans la ville de Bogandé, à l’initiative du Préfet, président de la délégation spéciale.

Agence d’Information du Burkina