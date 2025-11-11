BURKINA–SANTE–CAMPAGNE–POLIO–VITAMINE A

‎

‎Gnagna : Le district sanitaire de Manni lance la campagne de supplémentation en Vitamine A couplée à la vaccination contre la poliomyélite

‎

‎Manni, 8 nov. 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Manni a lancé, vendredi, la campagne nationale de supplémentation en Vitamine A couplée à la deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite (P2). L’opération, prévue du 7 au 10 novembre 2025, se déroule sous la stratégie porte-à-porte et vise les enfants de 6 à 59 mois dans toute la commune de Manni.

‎

‎La cérémonie de lancement, présidée par le président de la délégation spéciale de la commune de Manni, Emmanuel Tindano, a réuni les autorités sanitaires, les leaders coutumiers et religieux, ainsi que les représentants des associations locales. L’objectif de cette mobilisation est de garantir une large adhésion communautaire à cette campagne de santé publique d’envergure nationale.

‎

‎Selon le Médecin Chef du District Sanitaire de Manni, Lacina Traoré, cette activité revêt un caractère crucial pour la survie et le bien-être des enfants.

« La poliomyélite existe toujours. Tant qu’un seul enfant est infecté, tous les autres le sont potentiellement. À travers cette campagne, nous voulons non seulement vacciner contre la polio, mais aussi administrer la vitamine A, déparasiter et dépister la malnutrition aiguë chez les enfants », a-t-il expliqué.

‎

‎Adoptant une stratégie de proximité, les agents de santé, appuyés par les relais communautaires, sillonneront les concessions pour administrer les doses prévues et sensibiliser les parents sur les bienfaits de la vaccination et de la supplémentation en vitamine A.

‎

‎« Je lance un appel solennel à toutes les familles, à tous les parents et à toutes les communautés, à accueillir favorablement les équipes sanitaires. Il s’agit de la santé, de la croissance et de l’avenir de nos enfants » a laissé entendre le PDS Emmanuel Tindano.

Il a invité les responsables du district sanitaire, les leaders religieux, coutumiers et associatifs, ainsi que tous les acteurs à se mobiliser pour la réussite de la campagne. « Ensemble, œuvrons pour une génération d’enfants en bonne santé, prêts à bâtir le Burkina Faso de demain » a-t-il conclu

‎

‎Les leaders communautaires ont salué l’initiative et se sont engagés à accompagner les équipes sur le terrain.

« Protéger la santé de nos enfants, c’est assurer l’avenir de notre nation », a déclaré un chef coutumier, réitérant le soutien de l’ensemble des forces vives de la commune.

‎

Cette campagne permettra de renforcer l’immunité des enfants, de prévenir les carences en vitamine A, de lutter contre les vers intestinaux et de dépister précocement la malnutrition.

‎

‎Agence d’information du Burkina

‎ LG/bak