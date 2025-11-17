Burkina-Sirba-Gnagna-Tournoi-Résilience

Gnagna : Le BIR 19 champion du tournoi de pétanque «La Résilience»

‎Bogandé, 15 nov. 2025 (AIB) –Le 19e Bataillon d’intervention rapide(BIR19) a remporté samedi la première édition du tournoi de pétanque dénommé « La Résilience », initié parle promoteur de la Boutique Agri-Semences, Neblanam Djiguemdé.

Après des phases de jeu âprement disputées, la grande finale a opposé Baoyaba Pétanque Club au BIR 19. Dès le premier jet du bouchon, Baoyaba crée la surprise en inscrivant trois points. Mais le duo du BIR 19, emmené par « Kaziba » et « le Monument », renverse rapidement la tendance et enchaîne »»les points jusqu’à s’imposer par 11 à 3, sans laisser d’espace à l’adversaire.

‎Sacré champion, le BIR 19 repart avec le trophée, une enveloppe de 50 000 francs CFA et des médailles. Le vice-champion, Baoyaba Pétanque Club, reçoit 30 000 francs CFA et des distinctions. Les huit meilleures équipes ont toutes été récompensées, traduisant la volonté des organisateurs de valoriser l’engagement de l’ensemble des participants.

Selon le promoteur, Neblanam Djiguemdé, l’initiative vise à promouvoir la pétanque comme un outil de cohésion sociale, de stabilité communautaire et d’équilibre psychologique pour la jeunesse.

‎Au total, vingt équipes issues de différents services et clubs locaux se sont affrontées dans une ambiance conviviale.

Le promoteur du tournoi a exprimé son ambition de pérenniser cette initiative afin de maintenir la mobilisation de la jeunesse autour de la pétanque. Il a également adressé ses remerciements à l’ensemble de ses partenaires pour leur soutien déterminant dans la réussite de cette première édition.

L’événement, placé sous le parrainage de Mme Alice Lankoandé, coordinatrice provinciale des femmes, a été honoré par la présence du commandant du BIR 19.

‎Dans son intervention, le directeur provincial des Sports et Loisirs de la Gnagna a salué cette initiative citoyenne et a exhorté les amateurs de pétanque à se conformer aux règles fédérales, notamment par l’obtention de récépissés et l’affiliation à la Fédération nationale de pétanque.

‎Les participants ont exprimé une satisfaction générale quant à l’organisation et à l’ambiance du tournoi. Une première édition saluée, qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour « La Résilience » et pour la promotion de la pétanque comme vecteur de paix et d’unité à Bogandé.

‎ Agence d’information du Burkina

