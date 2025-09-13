Burkina-Gnagna-Immersion-Patriotique-Clôture

Gnagna : La première promotion de l’Immersion patriotique obligatoire célébrée

Bogandé, 9 sept. 2025 (AIB)-La province de la Gnagna a vibré, ce mardi 9 septembre 2025, au rythme de l’histoire, avec la cérémonie officielle de clôture de la première promotion de l’Immersion patriotique obligatoire. Ce programme, institué par décret présidentiel le 24 juin 2025, vise à inculquer aux jeunes les valeurs de patriotisme, de civisme et de solidarité.

Le long du tronçon de la RN 18, en face du service de l’Environnement de Bogandé, a servi de cadre à un rassemblement inédit, marqué par l’enthousiasme des jeunes immergés, la fierté des encadreurs et la mobilisation des autorités administratives, coutumières, religieuses et militaires. Un événement chargé d’émotions et de symboles, placé sous la présidence du Haut-commissaire de la province, Jean-Baptiste Béogo.

« L’Immersion patriotique n’est pas une simple formation, mais un tournant décisif dans l’éducation citoyenne des jeunes générations. Pendant trente jours, les stagiaires ont appris la discipline, la vie communautaire, le respect de l’autorité, le sens du devoir et la protection de l’environnement », a-t-il déclaré le Haut-commissaire de la province, Jean-Baptiste Béogo.

Dans son adresse empreinte de gravité et d’espérance, le Haut-commissaire de la Gnagna a salué la discipline, le courage et l’esprit de solidarité démontrés par les immergés. Il a invité la jeunesse à faire de cette formation le socle d’une citoyenneté active et d’un patriotisme sincère : « Soyez des jeunes patriotes », a-t-il martelé.

L’un des temps forts de la cérémonie a été la remise des attestations de fin de stage, un moment d’intense émotion où les jeunes, visiblement fiers, ont reçu la preuve de leur engagement citoyen, sous les flashes des téléphones et les ovations des parents et amis.

S’en est suivie une parade vibrante et colorée, véritable miroir de la discipline et de l’unité forgée durant le mois d’immersion. Uniformes impeccables, chants patriotiques et pas cadencés ont transformé la place de la cérémonie en un spectacle de civisme et de fierté nationale.

Dans une ambiance festive, les jeunes immergés ont exprimé leur gratitude envers leurs encadreurs. Dans un geste spontané et hautement symbolique, ils ont soulevé leurs moniteurs sous les ovations de la foule, entonnant une chanson de remerciement empreinte d’émotion et de reconnaissance.

La cérémonie de Bogandé restera dans les mémoires comme le point de départ d’une nouvelle ère dans l’éducation patriotique au Burkina Faso. En clôturant cette première promotion, la Gnagna envoie au pays un signal fort : la jeunesse est prête à assumer son rôle dans la construction d’une Nation forte, solidaire et unie.

Agence d’information du Burkina