‎Gnagna : La commune de Bogandé fait le bilan à mi-parcours de son Plan annuel d’Investissement

‎Bogandé, 4 sept. 2025 (AIB)- La commune de Bogandé a tenu jeudi, une session du Cadre de concertation communale (CCCO) consacrée au suivi à mi-parcours de son Plan annuel d’investissement (PAI). Les participants ont examiné les résultats déjà engrangés et défini des perspectives pour améliorer la mise en œuvre des actions de développement.

‎La rencontre, présidée par le président de la délégation spéciale communale, Taugolo Paré, a réuni les représentants de l’administration, des services techniques, des organisations de la société civile ainsi que des partenaires au développement.

‎Le rapport présenté fait cas de sept activités d’investissements inscrites dans le PAI et deux ont été entièrement réalisées. Il s’agit de la construction d’une maternité au secteur 2 et de la réalisation d’un point d’eau autonome (PEA) au marché à bétail, pour un montant global de 45 725 786 F CFA.

‎Les cinq autres activités non encore achevées sont la construction d’un dépôt MEG au CSPS urbain 2, l’aménagement d’un dalot pour l’accès au cimetière du secteur 1, la construction de cinq boutiques de rue au grand marché, l’acquisition et l’installation d’équipements pour la salle de réunion de la mairie, ainsi que l’acquisition de matériels scolaires et de bureaux pour deux blocs de salles de classe et de l’administration au lycée provincial.

Selon le responsable de la passation des marchés publics, Mamoudou Haro, toutes ces activités sont déjà engagées et connaîtront leur achèvement au cours du dernier trimestre de l’année.

‎Il a toutefois été relevé que des contraintes financières et sécuritaires ont ralenti la mise en œuvre de certaines actions. À cela s’ajoute la lourdeur administrative, marquée par l’absence sur place de certains services techniques compétents.

‎Les échanges ont permis aux participants de formuler plusieurs recommandations, dont une meilleure mobilisation des ressources locales, le renforcement de la synergie entre acteurs et la priorisation des actions urgentes au profit des populations.

‎Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Bogandé, Taugolo Paré, a salué l’esprit de responsabilité et d’engagement des participants, avant de les inviter à poursuivre leurs efforts afin que le bilan annuel du PAI reflète véritablement les aspirations de la commune en matière de développement.

‎ Agence d’information du Burkina