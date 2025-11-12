Gnagna : La 7e Journée provinciale des sports et loisirs renforce la cohésion sociale à travers le jeu et la compétition

Bogandé, 8 nov. 2025 (AIB)-La 7e édition de la Journée provinciale des sports et loisirs de la Gnagna s’est tenue sous le thème : « Renforcer la résilience et la cohésion sociale entre filles et fils de la province de la Gnagna à travers les sports et loisirs ». Présidée par le haut-commissaire de la province, Jean Baptiste Béogo, l’activité a rassemblé, ce samedi 8 novembre 2025, au plateau omnisports du secteur 2 de Bogandé, des centaines de participants autour de diverses disciplines sportives et ludiques.

La province de la Gnagna a vibré au rythme du sport et du loisir grâce à cette journée organisée par la direction provinciale en charge des sports et loisirs.

Placée sous le signe de la cohésion et de la résilience sociale, elle a réuni jeunes, femmes et hommes autour de compétitions amicales dans une ambiance festive.

L’événement visait à promouvoir la solidarité, la paix et le vivre-ensemble dans un contexte sécuritaire difficile.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le haut-commissaire a salué une « initiative heureuse » qui, selon lui, permet aux populations de se retrouver et de partager des moments de fraternité, malgré un contexte marqué par l’insécurité et le terrorisme.

Plusieurs disciplines ont animé la journée : aztèque, waré, babyfoot, scrabble, pétanque et ludo, pour ne citer que celles-là.

Chaque jeu a connu ses champions. Les quatre finalistes de chaque discipline sont repartis avec des prix en espèces, tandis que les deux premiers ont également reçu des médailles.

Les circonscriptions d’éducation de base, les établissements secondaires, les clubs de football et les sites de sports pour tous ont, à cette occasion, reçu du matériel sportif.

Un match civilo-militaire, empreint de fair-play, a particulièrement émerveillé le public, qui s’est laissé emporter par l’ambiance.

Visiblement émus, les lauréats ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers la direction provinciale, qui leur a offert un cadre de détente et de compétition.

« Grâce à cette journée, nous avons eu l’occasion de jouer, de nous exprimer et de renforcer nos liens d’amitié », a confié l’un des gagnants.

Le directeur provincial des sports et loisirs, Albert Dakissaga, a exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation des populations et au bon déroulement de l’événement.

Il a remercié les autorités provinciales ainsi que les partenaires pour leur accompagnement constant.

Les autorités administratives, coutumières et religieuses ont également pris part à cette journée conviviale, témoignant de leur engagement en faveur du vivre-ensemble.

Le rendez-vous est déjà pris pour la 8e édition, prévue en 2026, avec l’espoir d’une participation encore plus massive et d’un retour durable de la paix dans toute la province.

Agence d’Information du Burkina