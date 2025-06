Gnagna : La 3e session ordinaire du Conseil de direction dresse un bilan satisfaisant de l’année scolaire 2024-2025

Bogandé, 27 juin 2025 (AIB) – La Direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Gnagna a tenu, vendredi 27 juin 2025 à Bogandé, sa troisième session ordinaire du Conseil de direction. Cette session a permis de faire le point des activités réalisées, d’évaluer les performances scolaires et de dégager des perspectives pour la rentrée à venir.

Les travaux ont été principalement consacrés à l’analyse du bilan des programmes d’activités des différents services, à l’évaluation des examens harmonisés dans les ordres formel et non formel, ainsi qu’à la présentation des résultats de l’évaluation certificative et de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), session de 2025.

Au terme de la session 2025 du CEP, la province de la Gnagna a enregistré un taux de réussite global de 93,64 %, marquant une progression notable de près de six points par rapport à l’année précédente. À l’évaluation certificative, la Gnagna affiche un taux de succès de 86,59 %. Ces résultats, jugés très satisfaisants, traduisent les efforts conjugués de tous les acteurs de l’éducation, dans un contexte sécuritaire toujours difficile.

Selon les chefs de Circonscription d’Éducation de Base et les chefs de services internes de la DPEPPNF, on observe une bonne exécution des programmes d’activités. Les évaluations des examens harmonisés dans les ordres formel et non formel se sont également tenues avec des résultats satisfaisants.

Le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Gnagna, Sylvain Thiombiano, a salué l’engagement des équipes éducatives et des partenaires pour ces résultats encourageants. Il a annoncé, à cet effet, qu’une journée de reconnaissance sera organisée à la prochaine rentrée scolaire, en octobre 2025, pour honorer les élèves, enseignants, structures et partenaires les plus méritants.

En ce qui concerne les Activités Génératrices de Revenus (AGR), le bilan révèle des difficultés de recouvrement, dues notamment aux déplacements massifs des populations vers d’autres localités, dans un contexte marqué par l’insécurité. M. Thiombiano a instruit les chefs de Circonscription d’Éducation de Base concernés à travailler activement à la résolution de ces difficultés, en vue d’un redémarrage efficace à la rentrée prochaine.

Les membres statutaires du Conseil de direction de la DPEPPNF Gnagna se sont accordés à poursuivre dans l’excellence pour le rayonnement de l’éducation dans la province de la Gnagna.

Agence d’Information du Burkina