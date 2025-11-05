Burkina-Sirba-Gnagna-Education-Reformes

‎Gnagna : Des acteurs outillés sur les réformes éducatives pour plus d’efficacité

‎Bogandé, 4 nov. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province de la Gnagna, Jean Baptiste Béogo, a présidé, ce mardi 4 novembre 2025, au lycée provincial de Bogandé, la cérémonie d’ouverture de la conférence du personnel d’administration des établissements secondaires de la province.

Cette session, qui se tient du 4 au 7 novembre 2025, vise à renforcer les capacités des responsables administratifs sur la gestion des établissements et sur les réformes éducatives en cours au Burkina Faso.

‎Inscrite dans le cadre de la mise en œuvre de la politique éducative nationale, cette conférence traduit la volonté du gouvernement burkinabè de réformer en profondeur le système éducatif afin de le rendre plus efficace, pertinent et en adéquation avec le monde du travail.

‎Selon le Directeur provincial de l’Enseignement secondaire et de la Formation technique de la Gnagna, Tiéwendé J. Balima, « il s’agit de donner au personnel d’administration les outils nécessaires pour accompagner les innovations majeures introduites dans notre système éducatif ».

‎Pendant quatre jours, les participants seront formés et sensibilisés sur les principales réformes en cours, notamment, la création des établissements polyvalents, l’introduction de l’initiation aux métiers, la mise en place des conseils d’école et le renforcement de l’éducation civique et citoyenne. Ces thématiques traduisent la volonté du ministère en charge de l’enseignement secondaire de bâtir une école plus inclusive et résiliente face aux défis économiques et sécuritaires actuels.

‎À l’issue de cette session, bénéficiaires s’approprieront les notions clés de gestion des établissements et de discipline scolaire, maîtrisent les textes relatifs à la création des établissements polyvalents et à l’initiation aux métiers, et adoptent des pratiques pédagogiques citoyennes porteuses des valeurs de paix, de tolérance et de responsabilité.

‎Pour le Haut-commissaire Jean Baptiste Béogo, « ces réformes constituent un tournant majeur pour notre système éducatif, car elles rapprochent davantage l’école de la vie, du travail et de la communauté ».

Il a invité les participants à « tirer le meilleur profit de ces moments de réflexion collective pour renforcer leurs compétences, améliorer leurs pratiques et consolider leur engagement au service d’une éducation de qualité ».

‎La conférence de Bogandé illustre ainsi la dynamique nationale de transformation structurelle de l’éducation au Burkina Faso, axée sur la qualité, la citoyenneté et l’insertion professionnelle des jeunes.

‎Elle témoigne également de la volonté du personnel éducatif de la Gnagna de s’engager pleinement dans la mise en œuvre des réformes pour faire de chaque établissement un véritable espace d’apprentissage, de civisme et de développement local.

‎Agence d’Information du Burkina

