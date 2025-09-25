BURKINA-SIRBA-GNAGNA-CCP-SESSION

‎Gnagna/CCP : Mise en œuvre des activités de VALPAPE et l’état civil en situation d’urgence au menu de la 1ère session 2025

‎Bogandé, 23 septembre 2025 (AIB) – Le Cadre de concertation provincial (CCP) a renoué ce 23 septembre 2025 avec ses sessions ordinaires sur place à Bogandé. Dans un contexte d’insécurité persistante, les échanges ont porté sur la mise en œuvre du programme VALPAPE et sur les défis criants liés à l’état civil en situation d’urgence.

‎Le chef lieu de la province de la Gnagna, Bogandé, a vibré ce mardi 23 septembre 2025 au rythme des travaux de la première session ordinaire 2025 du Cadre de concertation provincial (CCP) de la Gnagna. Présidée par le Haut-Commissaire Jean-Baptiste BEOGO, la rencontre, qui s’est tenue dans la salle de réunion de la mairie, a rassemblé les membres statutaires pour examiner les défis majeurs auxquels la province est confrontée.

‎Deux communications ont marqué la session. La première, assurée par le point focal du programme VALPAPE, Adjima DABINI, a fait le point sur la phase 3 du programme dont le taux d’exécution au premier semestre atteint 95%. Un bilan encourageant, mais freiné par l’insécurité et la faiblesse du réseau de communication qui compliquent le suivi et la concertation avec les acteurs de terrain.

‎La seconde communication, présentée par le préfet et président de la délégation spéciale de Bogandé, Taugolo PARE, a abordé la problématique de l’état civil en situation d’urgence. Il a mis en lumière les difficultés rencontrées par les déplacés internes dans l’accès aux services compétents, ainsi que les risques d’apatridie liés à la perte ou à la destruction de registres d’état civil.

‎Les divers ont fait ressortir d’autres préoccupations brûlantes, telles que la suspension du transport de marchandises et de produits pharmaceutiques vers certaines zones sous contrôle terroriste, le sabotage des infrastructures électriques et l’absence de services financiers à Bogandé.

‎Clôturant la session, le Haut-Commissaire Jean-Baptiste BEOGO a rappelé que depuis 2022, aucune session du CCP ne s’était tenue à Bogandé. Il a salué la résilience des acteurs provinciaux et les a exhortés à maintenir le cap de la concertation pour relever les défis sécuritaires, sociaux et économiques qui minent la province.

‎ Agence d’information du Burkina