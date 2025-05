Ghana : Des centaines de jeunes marchent en soutien au Capitaine Ibrahim Traoré à l’occasion de la Journée de l’Afrique

Ouagadougou, 26 mai 2025 (AIB) – À l’occasion de la Journée de l’Afrique, des centaines de jeunes venus de divers pays africains et résidant au Ghana ont participé, à une marche de solidarité baptisée « Marcher avec Traoré », en soutien au Capitaine Ibrahim Traoré et au peuple burkinabè.

L’initiative, portée par le mouvement panafricaniste Economic League Fighters, visait à saluer l’engagement du président burkinabè dans la souveraineté économique et politique de son pays.

Le coordinateur du mouvement, Raphael Williams, a déclaré que l’heure est venue pour les peuples africains de s’unir pour défendre une cause commune : l’émancipation du continent.

« L’Afrique doit montrer au monde qu’elle est capable de gérer ses propres affaires. L’Occident a éliminé de grandes figures comme Kwame Nkrumah, Mouammar Kadhafi ou Thomas Sankara. Nous ne devons pas permettre qu’un tel sort soit réservé au Capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il soutenu.

Pour M. Williams, le président burkinabè incarne aujourd’hui l’espoir du continent : « Il est le dernier héros africain. Il a prouvé que l’Afrique peut se passer de l’Occident pour se développer et affirmer sa souveraineté ».

La communauté burkinabè vivant au Ghana s’est réjouie de cette mobilisation. Elle a exprimé sa reconnaissance au peuple ghanéen et réaffirmé son soutien au Capitaine Ibrahim Traoré. Elle a appelé l’Union africaine à garantir sa sécurité, estimant qu’il constitue un atout stratégique pour l’Afrique entière.

Cette marche de solidarité s’est tenue dans le cadre des festivités de la Journée de l’Afrique, célébrée cette année sous le thème : « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine par le biais des réparations ». Un thème qui rappelle l’exigence de vérité, de justice et de réparation pour les préjudices liés à l’esclavage et au colonialisme.

Agence d’information du Burkina

AK/ata

Source: RTB