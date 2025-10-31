Gaoua : Une minute de silence pour honorer la mémoire des martyrs

Gaoua, 31 octobre 2025 (AIB) – Les autorités administratives, coutumières et religieuses du Djôrô se sont réunies ce vendredi au gouvernorat de Gaoua pour observer une minute de silence en hommage aux martyrs tombés lors de l’insurrection populaire du 31 octobre 2014 et du coup d’État de septembre 2025.

Selon le gouverneur du Djôrô, Siaka Barro, cette commémoration revêt une portée profondément patriotique, symbolisant la reconnaissance du peuple burkinabè envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la dignité nationales.

« Ce moment solennel a été l’occasion pour nous tous de réaffirmer notre engagement à poursuivre le combat pour l’indépendance et la souveraineté totale du Burkina Faso. Nous avons le devoir de rendre hommage à nos martyrs qui se sont battus pour que le Burkina Faso soit réellement indépendant et souverain. Je pense que c’est cette dynamique qui est impulsée par le pouvoir en place, à travers la mise en œuvre de la révolution progressiste populaire et les efforts déployés pour que le Burkina Faso préserve pleinement son indépendance et sa dignité.

Pour marquer l’événement, nous avons adressé des correspondances aux leaders religieux de toutes les confessions afin que des prières soient organisées dans les lieux de culte, pour implorer le repos éternel des âmes des martyrs et renforcer la cohésion nationale autour des idéaux de la révolution », a-t-il déclaré.

Agence d’Information du Burkina

MS/ata