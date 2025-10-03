Gaoua : Saisie de 35 tonnes d’amandes de karité destinées à l’exportation frauduleuse.

Gaoua, 3 octobre 2025 (AIB) – La direction régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Djôrô a présenté à la presse une saisie de 35 tonnes d’amandes de karité dans le village de Djikologo, en provenance de Houdé et à destination du Ghana.

Selon le lieutenant-colonel André-Joseph Bonaventure Traoré, directeur régional des Eaux et Forêts du Djôrô, le 23 septembre 2025, grâce à des renseignements fiables, l’unité combattante des Eaux et Forêts de Djikologo a intercepté un camion-remorque dissimulé derrière des concessions. Le véhicule transportait 446 sacs d’amandes de karité, soit environ 35 tonnes, sans aucun document légal.

« Je salue la vigilance des agents forestiers et la collaboration interservices, tout en rappelant l’importance du respect des textes en matière de collecte, de transport et de commercialisation des produits forestiers non ligneux », a-t-il déclaré.

De son côté, Souleyman Louada, directeur régional de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Djôrô, a précisé qu’il avait été saisi le 23 septembre par l’unité combattante des Eaux et Forêts de Djikologo au sujet du véhicule chargé d’amandes de karité. « Le 24 septembre, j’ai dépêché une équipe pour constater la saisie et convoyer le véhicule à Gaoua. Après échange avec le propriétaire, il n’a pas pu prouver que le produit restait sur le territoire national. Or, l’exportation des amandes de karité est suspendue depuis 2024. L’infraction de tentative de fraude à l’exportation est donc constituée. Je puis assurer que la saisie est définitive et que le propriétaire n’aura plus accès à sa marchandise », a-t-il expliqué.

Pour sa part, Robert Zoungrana, secrétaire général de la région, représentant le gouverneur, a salué la vigilance des agents des Eaux et Forêts et de la direction régionale du Commerce. Il a rappelé que l’exportation des amandes est suspendue par les plus hautes autorités et a exhorté les commerçants ainsi que la population à respecter strictement la réglementation. Il a averti que tout contrevenant sera sanctionné conformément aux textes en vigueur, tout en appelant les services compétents à maintenir leur vigilance.

Agence d’Information du Burkina

MS/ata