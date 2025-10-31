Gaoua : plus de 205 tonnes d’amandes de karité saisies par les forces de sécurité

Gaoua, 31 octobre 2025 (AIB)-La direction régionale de la police du Djôrô, en collaboration avec la direction régionale du commerce, a présenté à la presse vendredi une saisie de six camions transportant des amandes de karité vers un pays voisin, pour une quantité totale de plus de 205 tonnes, d’une valeur estimée à plus de 56 millions F CFA.

Selon le gouverneur du Djôrô, Siaka Barro, le mois dernier, la direction régionale des Eaux et Forêts, en collaboration avec la direction régionale du Commerce, avait déjà intercepté un camion de 35 tonnes. Ce mois-ci, six autres camions ont été saisis, portant le total à sept.

« Cette opération s’inscrit dans la lutte contre la fraude et le non-respect de l’interdiction d’exportation des amandes de karité, en vigueur depuis septembre 2024. Les produits seront revendus aux unités locales de transformation. Les recettes de cette revente seront versées au Fonds de soutien patriotique, afin de contribuer à la reconquête de l’intégrité territoriale », a-t-il précisé.

Le gouverneur a félicité les forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que tous les acteurs engagés dans la lutte contre la fraude. Il a également invité les acteurs économiques à respecter scrupuleusement les textes réglementaires en vigueur, rappelant que les forces de sécurité maintiennent une vigilance accrue dans la bande frontalière.

« Chacun doit contribuer au respect de la loi pour construire un Burkina Faso fort et intègre », a-t-il conclu.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

MS/ata