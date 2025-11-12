Gaoua : Des motards célèbrent la résilience et la cohésion nationale à travers les routes

Gaoua, 10 novembre 2025 (AIB)-Après avoir parcouru plus de 300 kilomètres entre Pô et Gaoua, les motards du West Coast Adventure ont bouclé, ce lundi soir, la troisième étape de la première édition du Tour Motard Burkina. Accueillis chaleureusement à la Place de la Nation de Gaoua par la population, en présence des autorités administratives, ils ont dédié leur périple à la paix, à la résilience et à la valorisation du patrimoine culturel national.

Les motards ont apporté leur soutien à dix « Pépites de la Nation » en leur offrant des kits scolaires. Au total, soixante-dix enfants bénéficieront de cette initiative pendant le tour. Les participants ont également visité le Musée des civilisations des peuples du Djôrô.

Le président du club, Adama Ouédraogo, alias Demsy, a exprimé sa satisfaction d’avoir atteint la cité de Bafuji. « Après la plus longue et la plus difficile étape du tour, les motards sont bien arrivés à Gaoua, avec quelques soucis, mais sur le plan de la santé, tout va bien grâce à Dieu », a-t-il confié, saluant l’esprit de solidarité qui anime les participants.

Pour M. Ouédraogo, cette aventure est avant tout un message d’espoir et de persévérance. « Le Burkina Faso est un pays résilient. Nous nous inscrivons donc dans cette dynamique de paix, de découverte touristique et de valorisation du patrimoine culturel », a-t-il conclu.

Le haut-commissaire de la province du Poni, Bepampo Ouoba, a salué l’initiative, porteuse d’unité nationale. « Le geste des motards envers les Pépites de la Nation est un véritable motif de satisfaction, car il contribue à la cohésion sociale et à la mobilisation des énergies autour des idéaux de développement d’un Burkina nouveau. »

La prochaine étape reliera Gaoua à Bobo-Dioulasso, via Diébougou, une portion annoncée comme plus courte et plus aisée. Les motards ont quitté Gaoua ce mardi matin pour poursuivre leur aventure, symbole de courage, de passion et de fierté burkinabè.

Agence d’Information du Burkina

