Gaongo/Montée des couleurs : Les forces vives et les travailleurs de la commune unis autour du drapeau national

Gaongo, 3 novembre 2025 (AIB) – Les travailleurs et les forces vives de la commune de Gaongo ont observé, le lundi 1er décembre 2025, la montée des couleurs nationales. C’est la circonscription d’éducation de base qui a servi de cadre pour cette journée, en présence des élèves, des travailleurs et des forces vives de la commune.

La Circonscription d’éducation de base (CEB) de la commune de Gaongo a vécu un moment symbolique en cette matinée du lundi 1er décembre 2025 à la faveur de la montée des couleurs.

La cérémonie s’est déroulée en présence des forces vives, des travailleurs, des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des enseignants, des élèves qui se sont mobilisés pour la montée des couleurs nationales, témoignant ainsi leur patriotisme et leur respect pour les symboles nationaux.

En chœur, l’hymne national (le Ditanyè) a été exécuté en langue nationale mooré.

Cette activité a été l’occasion pour le Chef de la CEB Youssouf Bassia, de rappeler la valeur profonde que revêt le drapeau du Burkina Faso.

« Le drapeau national qui est un symbole national doit être respecté et honoré car il représente notre identité collective, notre histoire commune et notre engagement envers la nation », a-t-il précisé.

À l’issue de la cérémonie, M. Bassia à remercier les élèves, les forces et l’ensemble des travailleurs pour la mobilisation. Un acte qui selon lui contribuera à renforcer le sens du patriotisme, de la discipline et de l’unité dans la commune.

