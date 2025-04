Burkina-Ganzourgou-Salubrité-Concertation

Ganzourgou : Une concertation provinciale pour bâtir une province plus propre

Zorgho, (AIB) – Les forces vives de la province du Ganzourgou se sont réunies le 18 avril 2025 à Zorgho, sous la présidence du haut-commissaire de la province, Aminata Sorgho/Gouba, pour une concertation autour de la problématique de la salubrité dans les villes et villages. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du mois du patrimoine burkinabè, et vise à construire une stratégie collective d’assainissement durable, en lien avec les valeurs citoyennes et patriotiques.

L’activité a rassemblé plus d’une centaine de participants issus des différentes communes de la province, notamment les membres des Comités villageois de développement (CVD), les délégués de quartiers et de villages, les préfets, les leaders coutumiers, religieux et associatifs, ainsi que cinq femmes par commune.

L’objectif était clair : réfléchir ensemble à des actions concrètes pour améliorer la salubrité dans les localités du Ganzourgou.

Mme Sorgho/Gouba a rappelé le contexte national marqué par les journées d’engagement patriotique, durant lesquelles les citoyens sont invités à poser des gestes simples, mais significatifs pour le bien commun. Elle a déploré le manque d’implication de l’ensemble des populations dans les efforts

d’assainissement, notant que ce sont surtout les fonctionnaires qui répondent présents aux activités de nettoyage. Elle a donc insisté sur la nécessité d’impliquer toutes les couches sociales pour bâtir une dynamique collective.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Zorgho, Valentin Badolo a salué cette initiative. Il a souligné que la commune a déjà mis en place une police de l’hygiène, dont les actions seront marquées par des sanctions fortes pour lutter contre l’insalubrité. Il a également encouragé les participants à s’engager pleinement pour la réussite de la stratégie en cours d’élaboration.

Parmi les recommandations issues de la concertation figurent la désignation de sites officiels de dépotage des ordures, la mise en place de responsables d’hygiène par village et par quartier, l’élaboration de chronogrammes de nettoyage réguliers, ainsi que l’organisation d’une compétition entre secteurs pour promouvoir l’hygiène et la salubrité. Des sorties de supervision seront organisées par le haut-commissaire et les PDS dans les différentes localités pour encourager et contrôler la mise en œuvre des actions.

La rencontre a également été l’occasion de lancer un appel fort à l’engagement des femmes. Une collecte de fonds a été proposée, à raison de 100 FCFA par femme de la province, pour financer la construction de toilettes au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Zorgho, où la maternité partage actuellement les mêmes latrines que le service de pédiatrie. Une partie de cette contribution servira aussi à acquérir des motos pour soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans leur mission de sécurisation du territoire.

Le haut-commissaire a insisté sur le fait que ce type d’initiative devait d’abord reposer sur les efforts locaux. Selon elle, l’appel aux bonnes volontés ne viendra qu’en complément des actions initiées par les populations elles-mêmes. Elle a réaffirmé son espoir en la capacité des femmes et des communautés à se mobiliser pour des solutions endogènes et durables. Cette rencontre marque ainsi un pas important vers une province plus propre, plus solidaire et résolument engagée pour son développement et sa sécurité.

Agence d’information du Burkina

