Burkina-Ganzourgou-Reboisement-Lancemen-Campagne-SOMISA

Ganzourgou: SOMISA lance une campagne de reboisement de plus de 20 000 plants pour reverdir son site et les villages environnants

Zorgho, (AIB)-La Société des mines de Sanbrado (SOMISA) a lancé, le vendredi 8 août 2025, sur son site à Sanbrado, sa campagne annuelle de reboisement. Placée sous le thème national « Plantes médicinales : sources de résilience sanitaire et climatique pour les communautés », la cérémonie s’est tenue sous la présidence du haut-commissaire du Ganzourgou, Mme Amina Sorgho/Gouba, et en présence des autorités administratives, coutumières, des leaders communautaires et de partenaires techniques.

Prises de parole, remise d’attestations de reconnaissance à des personnes s’étant illustrées dans les activités de reboisement, distribution symbolique de plants aux communautés, visite guidée de la pépinière de SOMISA suivie d’une séance de plantation à l’intérieur du site minier : tels ont été les principaux moments de la cérémonie.

Selon le directeur général de la société, Philip Venter, plus de 20 000 plants de 14 espèces ont été produits cette année dans la pépinière de l’entreprise, dont 15 000 seront plantés sur le site minier dans le cadre de la réhabilitation progressive, et 5 000 distribués aux écoles, centres de santé et institutions publiques.

Parmi les espèces sélectionnées figurent le Moringa oleifera, l’Adansonia digitata (baobab) et l’Acacia nilotica, choisies en concertation avec les communautés et les services techniques des Eaux et Forêts.

Toujours selon lui, de 2022 à ce jour, SOMISA a produit plus de 50 000 plants de 24 espèces, avec un taux de survie estimé à 70 %, grâce à un suivi régulier.

Pour la campagne 2025, 39 personnes, issues à la fois du personnel de SOMISA et des communautés locales, ont été formées aux techniques de semis direct et de reboisement, avec l’objectif d’atteindre un taux de survie de 80 %.

Le chef de Boéna, Naba Baongo, a salué l’initiative, estimant qu’elle contribuera à reverdir non seulement Boudry, mais aussi le Burkina.

Pour le directeur provincial des Eaux et Forêts du Ganzourgou, Sayouba Sigué, représentant le directeur régional, cette campagne illustre que « l’exploitation minière et la préservation de l’environnement peuvent aller de pair, lorsqu’elles sont guidées par une volonté sincère et un esprit de partenariat ».

Il a rappelé que la Direction régionale et SOMISA entretiennent une « excellente collaboration institutionnelle » formalisée par un protocole de partenariat renouvelé en 2025, couvrant la sensibilisation des communautés, l’accompagnement technique, le suivi des reboisements et le renforcement des capacités.

Il a également mis en avant les résultats de l’heure patriotique pour reverdir le Faso dans le Ganzourgou, avec plus d’un million de plants mis en terre grâce à la mobilisation collective.

Pour la haut-commissaire, cette activité illustre la responsabilité environnementale de SOMISA et constitue « un acte d’espoir, de solidarité intergénérationnelle et de foi en l’avenir ».

« Planter un arbre n’est jamais un geste anodin : c’est un symbole de paix, de vie et d’engagement envers les générations futures », a-t-elle déclaré. Mme Sorgho/Gouba a invité l’ensemble des acteurs à protéger les plants mis en terre afin d’assurer la réussite de l’opération.

Agence d’information du Burkina

MS/ata