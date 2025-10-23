Burkina-Ganzourgou-Consommer-Local-Dégustation

Ganzourgou : les directeurs et chefs de service provinciaux dégustent les mets locaux à la résidence du haut-commissaire

Zorgho, (AIB) – Dans le cadre du mois du consommer local, le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Madame Aminata Sorgho/Gouba, a convié ce mercredi 22 octobre 2025, les directeurs et chefs de service provinciaux à une soirée de dégustation de mets locaux à sa résidence.

Vêtus de tenues traditionnelles telles que le Faso danfani et le koko donda, les responsables provinciaux ont répondu à l’invitation de la première autorité administrative du Ganzourgou pour partager un repas composé exclusivement de produits du terroir.

Au menu : du riz au soumbala, du tô de maïs blanc, du tô de maïs jaune, du tô de sorgho, diverses variétés de gaonré, du zamnè, du poulet et du poisson grillé. Côté boissons, le jus de teedo (fruit du baobab), le zom- koom (jus de mil) et le dolo (boisson alcoolisée à base de sorgho) ont accompagné les plats, dans une ambiance conviviale.

Pour le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Madame Aminata Sorgho/Gouba, cette initiative s’inscrit dans une dynamique patriotique et économique.

« Le mois d’octobre est consacré au Burkina Faso et aux pays de l’UEMOA comme mois du consommer local. Ce n’est pas un simple slogan pour nous. En consommant ce que nous produisons, nous valorisons nos producteurs et renforçons la résilience de nos populations », a-t-elle déclaré.

Madame Sorgho/Gouba a salué la forte mobilisation des services techniques et les a encouragés à poursuivre la promotion du consommer local dans leurs structures respectives, notamment à travers le port des tissus traditionnels.

La soirée s’est achevée dans une atmosphère de convivialité, marquant ainsi l’engagement des responsables administratifs du Ganzourgou à soutenir la politique nationale du consommer local.

Agence d’Information du Burkina

MS/ata