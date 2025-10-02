Burkina-Ganzourgou-Education-Rentrée-Pédagogique

Ganzourgou : l’école primaire de Koubéogo au cœur des attentions à la rentrée scolaire

Zorgho, (AIB) – À l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, le haut-commissaire du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, s’est rendue le 1er octobre 2025 à l’école primaire Publique de Koubéogo, à une quinzaine de kilomètres au nord de Zorgho, pour encourager les acteurs et rassurer la communauté sur la disponibilité de l’autorité à œuvrer à la résolution d’une crise foncière qui perturbe l’établissement.

Accompagnée du Secrétaire général de la la province, Harouna Karambiri, de la Directrice provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Ganzourgou, Nobila Célestine Zagré/Zoungrana, du Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Zorgho, Raogo Jean Claude Ouédraogo, du représentant du président de la délégation spéciale (PDS) communale, le Badnong-naaba de Zorgho et d’autorités paramilitaires locales, le haut-commissaire a expliqué que le choix de Koubéogo n’est pas fortuit.

Selon le CCEB, M. Raogo Jean Claude Ouédraogo, l’école connaît des difficultés liées à l’occupation de son espace. Une contestation des limites, pourtant fixées depuis plus de trente ans par procès-verbal, a entravé le bon déroulement de certaines activités scolaires l’année précédente.

Le directeur de l’école, M. Inoussa Bikimga, a témoigné : « Nous avons traversé une année scolaire difficile l’année dernière, mais grâce au soutien du CCEB et de la DPEPPNF, tout s’est bien passé. »

Le haut-commissaire, Aminata Sorgho/Gouba a félicité les acteurs pour le travail abattu dans des conditions difficiles. Elle a réaffirmé la disponibilité des autorités à accompagner la communauté : « L’école est une affaire du village. Nous allons nous impliquer pour résoudre les questions d’enceinte. » Pour elle, la communauté a gracieusement offert le terrain et elle s’engage à mener les concertations nécessaires pour son occupation. Elle a invité les enseignants à vaquer à leur tâche d’enseignement et a aussi encouragé les élèves à la discipline et au travail.

Le représentant du PDS, le Badnoog Naaba, a invité les parents à soutenir les enseignants : « Il ne faudra pas qu’une personne vienne gâcher l’avenir de tout le village »

La directrice provinciale en charge de l’éducation primaire, Nobila Célestine Zagré/Zoungrana, a salué l’intérêt porté par le haut-commissaire sur cette affaire. Elle a salué l’engagement des parents d’élèves et les a exhortés à continuer d’accompagner les enseignants.

Le chef du village de Koubéogo a exprimé sa gratitude : « L’école a plus de trente ans et beaucoup de cadres en sont sortis. Le directeur a fait preuve de résilience malgré les revers. Nous sommes heureux de voir les autorités s’intéresser à notre école. »

L’autorité provinciale a enfin rassuré que des démarches seront entreprises pour rapprocher les parties et garantir un fonctionnement normal de l’école de Koubéogo.

Agence d’information du Burkina

MS-dnk-ata