Ganzourgou : le nouveau directeur provincial des impôts sollicite l’accompagnement des corp constitués pour réussir sa mission

Zorgho, 3 octobre 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a présidé vendredi à Zorgho la cérémonie de passation de service entre le directeur provincial sortant des impôts, Sansan Kambou, et le nouveau directeur, Cyrilles Zoungrana.

Nommé en conseil des ministres le 18 septembre dernier, c’est ce 3 octobre 2025 que l’inspecteur des impôts, Cyrilles Zoungrana a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur provincial des impôts du Ganzourgou. Il remplace à ce poste Sansan Kambou qui y a séjourné durant 4 ans.

Dans son discours d’aurevoir, Sansan Kambou, a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités, aux responsables administratifs et aux autorités coutumières et religieuses pour leur accompagnement.

Il a rappelé que sous sa direction, de 2021 au 31 juillet 2025, la province a enregistré un taux de recouvrement de 108,94 %, soit plus de 3,4 milliards de FCFA collectés sur une prévision de 3,1 milliards.

Il a salué la collaboration des contribuables et des usagers, tout en présentant ses excuses à ceux qui auraient pu être offensés au cours de sa mission. Promu à la tête de la direction provinciale des impôts du Boulkiemdé, il a souhaité plein succès à son successeur.

Le porte-parole du personnel, Salimata Ouédraogo/Coulibaly, a loué le travail du directeur sortant et réaffirmé l’engagement du personnel à accompagner le nouveau responsable.

Prenant la parole, Cyrilles Zoungrana a remercié les autorités pour la confiance placée en lui et a rendu hommage à son prédécesseur. Il a invité ses collaborateurs et l’ensemble des corps constitués à maintenir la dynamique de performance, en mettant l’accent sur trois missions : améliorer le recouvrement des recettes fiscales, renforcer la qualité du service rendu aux contribuables et lutter contre l’évasion et la fraude fiscale. Il a également adressé des remerciements particuliers au receveur des impôts du Ganzourgou, M. Yacouba Traoré, qui a assuré l’intérim jusqu’à son installation.

Le directeur régional des impôts de la région de Oubri, M. Idrissa Doamba, a félicité le directeur sortant pour les résultats obtenus et encouragé le nouveau à poursuivre dans la même voie.

Clôturant la cérémonie, le haut-commissaire, Mme Aminata Sorgho/Gouba, a traduit sa reconnaissance à M. Sansan Kambou pour sa disponibilité et son sens du service public, et a félicité Cyrilles Zoungrana pour sa nomination, l’exhortant à relever les défis dans un contexte marqué par l’insécurité

Agence d’information du Burkina

