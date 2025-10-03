Burkina-Ganzourgou-Engagement-Patriotique

Ganzourgou : Le haut-commissaire lance la deuxième phase des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne avec le message du président

Zorgho, 2 octobre 2025 (AIB) – Les corps constitués du Ganzourgou ont procédé ce jeudi matin à la montée des couleurs au haut-commissariat de Zorgho, marquant le lancement de la deuxième quinzaine des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, édition 2025.

La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du haut-commissaire de la province, Aminata Sorgho/Gouba, qui a livré à l’occasion le message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Dans son adresse, le chef de l’État a salué la fibre patriotique qui s’éveille progressivement en chaque Burkinabè à travers les sacrifices consentis pour la construction d’une nation souveraine, juste et prospère.

Le capitaine Ibrahim Traoré a placé cette deuxième phase des journées sous le signe de la protection des biens publics et de la lutte contre la corruption et le racket. Selon lui, « toute dégradation volontaire ou négligence coupable est une trahison à la Révolution ». Il a rappelé que l’administration publique est le cœur de la Nation et que « celui qui rackette le peuple ou détourne les maigres ressources de l’État n’est pas un révolutionnaire mais un ennemi de la patrie ».

Le président du Faso a appelé à redoubler d’exemplarité dans les services, les quartiers et les différentes structures, afin de transmettre aux générations futures des infrastructures solides, des services publics propres et une société bâtie sur l’intégrité et la justice.

Au terme de la cérémonie, Mme Aminata Sorgho/Gouba a exprimé sa reconnaissance aux forces vives de la province pour leur mobilisation et les a invitées à élaborer et mettre en œuvre des activités en lien avec le thème de l’édition 2025 qui est : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage. »

Cette deuxième phase se déroule du 2 au 16 octobre sur toute l’étendue du territoire national.

Agence d’information du Burkina

MS-dnk-ata