Ganzourgou : La société Orezone Bomboré tient une session du COCODIAS sur la gestion des titres miniers

Zorgho, 22 juillet 2025 (AIB) – La salle de réunions de la mairie de Mogtédo a abrité, le mardi 22 juillet 2025, la deuxième session de l’année du Comité de communication et de dialogue social (COCODIAS) de la société minière Orezone Bomboré SA. Présidée par le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, la rencontre a porté sur la gestion des titres miniers.

À l’ouverture des travaux, le directeur général de la société Orezone Bomboré SA, Ousseni Derra a salué la mobilisation des participants et souhaité que les échanges contribuent à une meilleure compréhension de la réglementation minière. Il a également remercié les autorités pour leur accompagnement dans la mise en œuvre du projet.

Prenant la parole, la présidente du COCODIAS, Aminata Sorgho/Gouba, a rappelé l’importance de ce cadre de concertation instauré pour faciliter le dialogue entre la société minière, l’État, les collectivités territoriales, les communautés locales et les organisations de la société civile. « Le COCODIAS constitue un levier de collaboration locale, de transparence et de construction d’une relation harmonieuse entre les acteurs », a-t-elle souligné, invitant les participants à faire preuve d’ouverture, d’objectivité et de responsabilité.

Le thème retenu pour cette session portait sur « La gestion des titres miniers ». Selon le directeur de l’environnement et des relations communautaires de la mine, Alira Analira, ce choix s’explique par les difficultés rencontrées par la société dans la conduite de ses activités d’exploration. « Nous avons voulu partager des informations fiables, justes et transparentes venant du ministère de tutelle, sur les droits et devoirs liés aux permis de recherche, afin que les communautés soient convaincues de la légalité des travaux d’exploration sur leur terre », a-t-il déclaré.

Un exposé technique a été présenté par le chef de service technique et financier du Secrétariat permanent de la commission technique nationale des mines et du fonds minier de développement (SP/CTNM-FMD), Boukary Wobgo. Il a expliqué que les permis de recherche et d’exploitation sont encadrés par la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024, et a détaillé les procédures d’attribution, les droits et les obligations des titulaires. Il a insisté sur le respect des communautés, la transparence dans les opérations et la nécessité pour l’administration de faciliter le dialogue.

Un représentant de Mogtédo V4, Seydou Passeré, s’est réjoui de la tenue de cette session. Il a appelé les populations à faire confiance aux autorités, car, pour lui, « leurs décisions vont toujours dans l’intérêt général ».

Cette session du COCODIAS a ainsi permis de renforcer la compréhension mutuelle et de consolider le dialogue entre la mine et ses parties prenantes.

