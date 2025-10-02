Burkina-Ganzourgou-Rentrée-Pédagogique

Ganzourgou : la rentrée scolaire placée sous le signe de l’engagement et de la discipline

Zorgho, 1er octobre 2025, (AIB) – Après trois mois de vacances, les élèves des établissements préscolaires, primaires, post-primaires et secondaires de la province du Ganzourgou ont repris les classes ce mercredi 1er octobre 2025. Le haut-commissaire de la province, Aminata Sorgho/Gouba, accompagnée des autorités locales en charge de l’éducation, a visité plusieurs établissements de Zorgho pour encourager les acteurs.

Le premier arrêt a eu lieu au lycée municipal Naba Koulga de Zorgho. Après la montée des couleurs, Mme Sorgho/Gouba a exhorté les élèves à la discipline et au travail. « Je vous invite à la discipline, au travail, à l’abnégation, au respect des valeurs de citoyennetés. » leur a-t-elle lancé. « Nous devons travailler à hisser le Ganzourgou au premier rang aux examens scolaires », a-t-elle poursuivi. Elle a invité chaque acteur (élèves, enseignants, parents et partenaires) à jouer sa partition.

Le proviseur du lycée municipal Naba Koulga, Clément Oubda, a pour sa part a indiqué que son établissement inscrit cette année scolaire dans le cadre de « l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité ». « Nous entendons organiser la discipline parce que c’est à travers elle que toute réussite se prépare », a-t-il déclaré. Il a annoncé la prise en œuvre du port de la tenue traditionnelle en Faso danfani.

La délégation s’est ensuite rendue à l’école primaire publique du secteur 4 de Zorgho. La directrice, Alix Vébamba, a fait part de quelques difficultés, notamment la dotation du cartable minimum, l’insuffisance des latrines et l’absence de clôture.

La directrice provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou, Mme Nobila Célestine Zagré/Zoungrana, a félicité les enseignants pour les résultats obtenus l’an dernier. Elle a aussi salué l’accompagnement des parents d’élèves et je les invite à garder le cap pour une année scolaire réussie.

Enfin, au complexe scolaire privé El Gibbor, les enfants du préscolaire ont répondu présent. Le fondateur a assuré avoir pris les dispositions nécessaires pour une bonne année mais a regretté la faiblesse des effectifs.

Le chef de la circonscription d’éducation de base de Zorgho, Raogo Jean Claude Ouédraogo a témoigné des efforts faits par cet établissement dans le respect des cahiers de charge et a invité le personnel à gardé le cap.

Le haut-commissaire, tout en rappelant que le privé vient en appui à l’action du gouvernement, a encouragé les responsables de l’établissement et invité les promoteurs des établissements privés au respect des textes en vigueur.

