Ganzourgou : la deuxième session du cadre de concertation provincial passe en revue les actions de développement

Zorgho, (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a présidé le lundi 13 octobre 2025 à Zorgho, la deuxième session ordinaire du Cadre de concertation provincial (CCP). Plusieurs communications ont permis aux participants d’échanger sur les efforts de développement en cours dans la province.

La rencontre s’est ouverte par les mots du président de la délégation spéciale communale de Zorgho, M. Valentin Badolo. Il a salué la régularité de la tenue du CCP et remercié les partenaires dont l’appui permet de maintenir cet espace d’échanges.

Le haut-commissaire, Aminata Sorgho/Gouba, a exprimé sa gratitude aux participants et aux partenaires financiers, notamment la société minière Orezone Bomboré SA et l’Agence belge de développement Enabel, dont les soutiens ont permis la tenue de la session.

Elle a rappelé que les cadres de concertation visent à renforcer la coordination des actions de développement, à favoriser le dialogue et le partage d’expériences entre les acteurs.

Quatre communications principales ont marqué la session.

La première, présentée par le directeur de l’environnement et des relations communautaires de la société minière Orezone Bomboré SA, Analira Alira, a porté sur le programme de restauration des moyens de subsistance (PRMS). Ce programme, mis en œuvre au profit des communautés impactées par le projet aurifère sis dans la commune de Mogtédo, soutient des initiatives dans l’agriculture, l’élevage et les activités génératrices de revenus non agricoles. Depuis 2020, plus de 833 millions de FCFA ont été investis, selon M. Alira. Les défis restent l’appropriation des projets par les bénéficiaires, la recherche de débouchés et la capitalisation des acquis.

La deuxième communication, assurée par M. Ali Bonkoungou, a concerné le Fonds Faso Kuna Wili (FKW). Elle a permis aux participants de mieux comprendre le fonctionnement du fonds, ses domaines d’intervention et ses conditions d’accompagnement. Les activités du FKW ont débuté dans le Ganzourgou en octobre 2024. En une année de fonctionnement, 39 personnes ont bénéficié des prêts sur ce fonds à hauteur de 108 millions 400 mille FCFA.

La troisième communication, animée par le secrétaire général de la province, M. Harouna Karambiri, a porté sur la rédaction administrative. Elle visait à renforcer les capacités des responsables de service en matière de production de documents administratifs de qualité.

Quant à la quatrième communication, présentée par M. Sana Koira de l’Agence belge de développement, Enabel, elle a permis de dresser le bilan des interventions de l’agence dans le Ganzourgou. Plus de 620 millions de FCFA ont été investis dans les six communes d’intervention (Mogtédo, Zorgho, Zam, Salogo, Meguet, Kogho), à travers entre autres, des aménagements de bas-fonds, la vulgarisation de champs écoles, le renforcement de la résilience socio-économique, égalité de genre et autonomisation des femmes. Les interventions de l’agence sont axées autour de 7 thématiques que sont l’agriculture, l’éducation, l’hygiène et l’assainissement, la santé, les conflits, la gouvernance et le climat.

Le cadre de concertation a aussi été l’occasion pour M. Mouni Etienne Kaboré, membre de l’Association Génération Montante pour le Développement du Ganzourgou, de présenter les activités déjà réalisées et en cours de réalisation de l’association. Elle porte actuellement le projet de création d’un centre de formation en aviculture à Torodo, commune de Zorgho et dans les autres communes de la province et envisage la relance du festival Warba, dont la dernière édition remonte à 2018. M. Kaboré a alors demandé l’accompagnement des autorités administratives pour la réussite de ces projets.

Clôturant les travaux, le haut-commissaire a salué la pertinence des communications et la richesse des échanges. Elle a exhorté chaque participant à traduire les réflexions en actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations.

