Ganzourgou : Au moins 114 dossiers d’affectation pour convenance personnelle examinés par la DPEPPNF

Zorgho, (AIB) – La sous-commission provinciale d’affectation pour convenances personnelles du personnel relevant de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou s’est réunie ce mercredi 3 septembre 2025 dans la salle de réunion du haut-commissariat de Zorgho. Présidée par le haut-commissaire, Aminata Sorgho/Gouba, la rencontre a permis d’examiner 114 dossiers dont deux affectations d’office et deux permutations

.A l’ouverture de la session, la Directrice provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) a rappelé que l’affectation est à la fois un droit pour l’enseignant et une nécessité pour l’élève qui doit bénéficier de la présence d’un maître en classe. Elle a invité à équilibrer les deux aspects pour éviter de désorganiser le système.

Pour sa part, Mme Sorgho/Gouba a salué la disponibilité des membres de la commission et a insisté sur la transparence et l’équité qui doivent guider les décisions.

Prenant en compte ces recommandations et se fondant sur les textes régissant les affectations, les membres ont examiné les différents dossiers reçus. Au final, les demandes de 32 personnes ont trouvé satisfaction. La liste des intéressés sera publiée dès que la décision sera signée par le Haut-Commissaire, présidente de cette sous-commission.

La province du Ganzourgou exprime encore un besoin de 102 agents pour couvrir les besoins en enseignants.

Agence d’information du Burkina

