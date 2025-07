Burkina-Ganzourgou-Baccalauréat-Résultats-1er tour

Ganzourgou : 38,12 % de taux de succès au premier tour du baccalauréat 2025

Zorgho, 3 juillet 2025 (AIB) – Le taux de succès au premier tour du baccalauréat 2025 dans la province du Ganzourgou s’élève à 38,12 %, selon les données communiquées par la Direction provinciale de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique (DPESFPT).

Au total, 981 candidats ont pris part aux épreuves du premier tour dans les séries A4 et D. Sur ce nombre, 374 ont été déclarés admis d’office.

La série A4 enregistre les meilleures performances avec 343 candidats présents, dont 230 filles et 113 garçons. Sur ce total, 267 ont été admis d’office, soit un taux de réussite de 77,84 %. Les filles s’en sortent avec 169 admises contre 98 garçons.

En revanche, la série D affiche un taux de succès plus faible. Sur 638 candidats présents (357 filles et 281 garçons), seuls 107 ont été déclarés admis d’office, soit un taux général de 16,77 %. Le taux de réussite des filles est de 11,2 % contre 23,8 % chez les garçons.

Toutes séries confondues, les filles enregistrent un taux de succès de 35,6 % contre 41,9 % pour les garçons.

Par ailleurs, 256 candidats (155 filles et 101 garçons) sont autorisés à prendre part aux épreuves du second tour, répartis comme suit : 200 pour la série D et 56 pour la série A4.

La tenue du second tour s’annonce donc décisive pour de nombreux candidats en quête du précieux sésame.

Agence d’Information du Burkina

MS