Ganzourgou : 14 ménages vulnérables soutenus en élevage de petits ruminants par SOMISA

Zorgho, (AIB) – La Société des mines de Sanbrado (SOMISA) a remis, jeudi 13 novembre 2025, à Sanbrado, des petits ruminants et du matériel d’élevage à 14 ménages vulnérables impactés par son projet aurifère. Chaque ménage a reçu quatre animaux (moutons) dont trois femelles et un mâle, une charrette, des abreuvoirs, des mangeoires, des botteleuses et de l’aliment bétail.

L’activité mise en œuvre depuis 2022, s’inscrit dans le cadre du programme de restauration des moyens de subsistance. Le nombre total de ménages appuyés passe ainsi à 62.

L’initiative est portée sur le terrain par l’association Beogo Neere du Ganzourgou. Selon les responsables, les résultats obtenus depuis le lancement sont jugés satisfaisants.

Le coordonnateur sénior du programme de restauration des moyens de subsistance à SOMISA, Hugues Sansan Kambiré, a indiqué que ce soutien vise à renforcer les capacités économiques des familles ciblées. Il a rappelé que les kits comprennent aussi la construction de bergeries et un suivi technique assuré par les services de l’élevage. Selon lui, le coût de l’ensemble des investissements de cette année 2025 avoisine 28 millions de francs CFA. Il a invité les bénéficiaires à une gestion rigoureuse pour favoriser la reproduction du cheptel et améliorer leurs revenus.

Le représentant du président de la délégation spéciale de Boudry, Gueswendé Blaise Soudré, a salué la continuité du soutien de SOMISA. Il a encouragé les ménages à entretenir les animaux pour que les résultats soient visibles lors des contrôles futurs. À sa manière, il a rappelé que le suivi reste essentiel, faute de quoi certains pourraient se croire en « libre-service ».

Le directeur provincial en charge des ressources animales du Ganzourgou, Sey Omar Ouédraogo, a relevé les progrès observés chez plusieurs bénéficiaires, certains étant passés de quatre animaux à plus d’une douzaine. Il a expliqué que les équipes techniques ont assuré des formations sur les soins, l’alimentation, les vaccinations et les pratiques d’élevage. Les rapports de suivi trimestriels montrent, selon lui, une évolution régulière de la production.

Le Ouid-naba de Roulghin, venu recevoir le don au nom de sa mère malvoyante, a exprimé sa satisfaction. Il a salué SOMISA et souhaité que les actions profitent à toutes les personnes impactées, en particulier les plus vulnérables. Il a promis d’entretenir le cheptel pour honorer le geste du donateur.

La remise marque l’une des dernières étapes du programme, qui prend fin en 2025. Les organisateurs espèrent que les ménages pourront maintenir l’élan acquis et consolider leurs moyens de subsistance, histoire de prouver que les moutons peuvent parfois tirer les familles vers le haut.

