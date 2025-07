Burkina/Ganzourgou-JNA-Reboisement-Kougri

Ganzourgou : 1000 arbres mis en terre pour reverdir la forêt classée de Wayen

Zorgho, 26 juillet 2025 (AIB) – La province du Ganzourgou a célébré, le samedi 26 juillet 2025, la 7e édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA) dans le village de Kougri, commune de Zam. À l’occasion, 1000 plants d’espèces médicinales ont été mis en terre dans la forêt classée de Wayen, sur une superficie de 2 hectares, en présence des autorités administratives, coutumières et de nombreux invités.

Placée sous le thème : « Plantes médicinales : source de résilience sanitaire et climatique des communautés », la cérémonie s’est déroulée sous le patronage du gouverneur de la région de Oubri, Sy Assita Barry, la présidence du haut-commissaire du Ganzourgou, Mme Aminata Sorgho/Gouba, et le parrainage de l’opérateur économique Clément Kaboré.

Dans son discours, le Haut-Commissaire a salué la mobilisation des forces vives, notamment les VDP, les groupes Koglwéogo et les « wayignans », pour leur engagement en faveur de la restauration du couvert végétal. Elle a rappelé l’importance de la forêt classée de Wayen, un patrimoine de 12 000 hectares protégé depuis 1941 mais aujourd’hui menacé par des pratiques destructrices comme la coupe abusive de bois, l’orpaillage ou la divagation des animaux.

« Face à cette situation, il nous revient d’agir et d’agir maintenant », a-t-elle lancé. Elle a précisé que les plants mis en terre sont reconnus pour leurs vertus thérapeutiques, capables de soigner diverses affections comme le diabète, les infections urinaires ou les hémorroïdes.

Pour le directeur provincial des eaux et forêts du Ganzourgou, Sayouba Sigué, plus de 1000 plantes médicinales capable de séquestrer le Carbonne mis en terre, « c’est mercveilleux. » pour lui, ce reboisement va contribuer à adoucir le climat et apporter un climat sein dans le village de Kougri. Il a invité les populations à veiller à l’entretien de ces plants et à annoncé la mise en place d’un comité à cet effet.

Le haut-commissaire a rappelé que la stratégie adoptée cette année s’inscrit dans la dynamique de « l’heure patriotique pour reverdir le Faso », une initiative lancée par les plus hautes autorités du pays. Grâce à cette approche inclusive, plus d’un million de plants ont été mis en terre dans dans le Ganzourgou, qui s’est hissé à la première place au plan national.

L’activité a également été marquée par la présentation de sacs écologiques aux femmes de Kougri, en vue de réduire l’usage des sachets plastiques. Le chef du village, les tradipraticiens et la Présidente de la délégation spéciale communale de Zam, Stéphanie Tenin Lonfo/Soma, ont tour à tour salué l’initiative et appelé à une gestion durable des ressources forestières.

Agence d’information du Burkina

MS-dnk-ata